X'in Sonu Mu Geliyor?
Trump - Musk dostluğu tarihin en büyük kaybını yaşattı
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TARİHİNİN EN BÜYÜK KULLANICI KAYBI X yani eski adıyla Twitter ABD'de gerçekleşen seçimlerin ardından tarihinin en büyük kullanıcı kaybını yaşadı. X'e rakip olarak çıkış yapan Bluesky 16 milyon kullanıcıya ulaşırken, geçen hafta 24 saat içerisinde 1 milyon yeni kullanıcı kazandı. 6 Kasım?daki Donald Trump?ın seçim zaferinden bu yana yüz binlerce ABD'li kullanıcı X platformunu terk etti. Bu kullanıcı kayıplarının sebebi ise X?in sahibi Elon Musk olarak gösteriliyor. Dünyanın en zengin insanı olan Musk, sosyal medya platformunu dönüştürerek Trump?ın seçimi kazanmasında önemli bir rol oynadı.
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TRUMP'TAN MUSK'A GÖREV Trump, Musk?ı ?Hükümet Verimliliği Departmanı?nın başına getirdiğini duyumuştu. Musk, şu an ABD hükümetinin tam merkezinde yer alıyor ve eylemleri için Senato onayına ihtiyaç duymuyor. Aynı zamanda özel sektörde Tesla, SpaceX ve X?in liderliğini sürdürebiliyor. Böylece, bir teknoloji milyarderi, ilk kez sadece medya aracılığıyla değil, doğrudan demokrasi üzerinde etkili bir konumda bulunuyor.
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Musk, 2022?de bir gönderisinde ?Twitter?ın kamu güvenini hak etmesi için siyasi olarak tarafsız olması gerektiğini? ifade etmişti. Ancak, Musk?ın Twitter?ı 44 milyar dolara satın almasının ardından içerik denetleyicilerini işten çıkarması ve hesap doğrulama için ücret talep etmesi, kullanıcıların platformu terk etmesine neden oldu. HUZURSUZLUĞU ARTIRDI Bu süreçte, Trump?ın hesabı yeniden etkinleştirildi ve Twitter ?X? olarak yeniden markalandı. Platformda aşırı sağ içeriklerin, nefret söylemlerinin ve bot hesapların artması, X kullanıcıları arasında huzursuzluğu artırdı.
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ÜNLÜLER PLATFORMU TERK ETTİ The Guardian ve Observer gazeteleri, siteyi artık kullanılamaz bulduklarını belirterek içerik paylaşmayı bıraktı. Yazar Stephen King, X?in ?çok zehirli? hale geldiğini söyleyerek platformdan ayrıldı. Ünlü sanatçılar Barbra Streisand ve Jamie Lee Curtis de X?i terk etti.
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TRUMP VE MUSK İŞ BİRLİĞİ X?in Trump?ın aşırı sağ platformu Truth Social ile birleşme ihtimali de konuşuluyor. Böyle bir durumda, öncelik kimin çıkarlarında olacak? Musk, iş yaptığı otoriter rejimleri eleştirmek yerine destekleyecek mi? Yoksa tam tersi mi? Mark Carrigan, X?in, Trump?ın fikirlerini yaymak için ?bir siyasi süper uygulama? haline dönüşeceğini iddia etti. Bu durumun Cumhuriyetçi Parti?nin dijital stratejisinde Facebook ve Fox News?u gölgede bırakabileceğini belirtti.
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UZUN ÖMÜRLÜ OLMAYACAĞI TAHMİN EDİLİYOR Ancak, iki liderin farklı vizyonları ve çıkar çatışmaları nedeniyle bu iş birliğinin uzun ömürlü olmayabileceği öngörülüyor. Trump, Çin?e karşı sert bir politika izlerken Tesla?nın en büyük pazarlarından biri Çin. Aynı şekilde, Trump elektrikli araç üretimine karşı kampanya yürütürken Musk bu sektöre öncülük ediyor.