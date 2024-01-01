X'in Sonu Mu Geliyor?

Musk, 2022?de bir gönderisinde ?Twitter?ın kamu güvenini hak etmesi için siyasi olarak tarafsız olması gerektiğini? ifade etmişti. Ancak, Musk?ın Twitter?ı 44 milyar dolara satın almasının ardından içerik denetleyicilerini işten çıkarması ve hesap doğrulama için ücret talep etmesi, kullanıcıların platformu terk etmesine neden oldu. HUZURSUZLUĞU ARTIRDI Bu süreçte, Trump?ın hesabı yeniden etkinleştirildi ve Twitter ?X? olarak yeniden markalandı. Platformda aşırı sağ içeriklerin, nefret söylemlerinin ve bot hesapların artması, X kullanıcıları arasında huzursuzluğu artırdı.