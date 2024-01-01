Doğal Kalp-Damar İlacıymışlar!
Vitamin, mineral, lif ve sağlıklı yağlarla dolu
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Araştırma, kuruyemiş tüketiminin, farklı sağlık durumlarına sahip yetişkinlerde kan lipidleri üzerinde olumlu etkiler oluşturabileceğini net bir şekilde ortaya koyuyor. Söz konusu bulguların, kardiyovasküler hastalıkların yanı sıra aşırı kilo/obezite, hipertansiyon ve dislipidemi gibi sağlık durumlarının önlenmesi ve tedavisi açısından önemli olabileceği ifade ediliyor.
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Badem, Brezilya fıstığı, kaju, fındık, makademya, pekan cevizi, çam fıstığı, antep fıstığı, ceviz ve yer fıstığı gibi çeşitli kuruyemişlerin kan lipid sonuçları üzerindeki etkisini değerlendiren 113 çalışma analiz edildi.
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Ortalama günlük doz, günde 45,5 gram kuruyemiş olarak belirlendi ve bu doz kuruyemiş tüketmeyen bir grup ile karşılaştırıldı. Bulgular, genel olarak kuruyemiş tüketiminin toplam kolesterol ve LDL (kötü) kolesterolde, trigliseritler ve apolipoprotein B'de ise orta düzeyde düşüşler sağladığını gösterdi. Araştırmacılar kuruyemiş tüketiminin yetişkinlerde kan lipidlerini olumlu yönde etkileyerek kardiyovasküler riskin azaltılmasına katkı sağladığını açıkladı.
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İspanya?daki Rovira i Virgili Üniversitesi'nden Prof. Jordi Salas-Salvad, ?Son çalışmalar, kuruyemişlerin kardiyovasküler sağlık üzerindeki faydalarına dair güçlü kanıtlar olduğunu ortaya koydu.? şeklinde yorum yaptı.
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Toronto Metropolitan Üniversitesi'nden Dr. Stephanie Nishi ise şunları ekledi: ?Bu bulgu, kuruyemişlerin sağlık açısından güçlü bir besin kaynağı olduğunu vurguluyor. Kuruyemişler, vitaminler, mineraller, lif ve sağlıklı yağların güçlü bir kombinasyonunu sunarak sağlıklı bir diyetin parçası olarak taşınabilir, doyurucu ve pratik bir atıştırmalık ya da ara öğün oluşturuyor.?
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DÜZENLİ KURUYEMİŞ TÜKETMENİN DİĞER FAYDALARI SİNDİRİM SİSTEMİNİ DÜZENLER Kuruyemişlerin içeriğinde bulunan lifli yapı sayesinde bağırsak dostu bir besin olur. Lifli yapı bağırsaklarda daha yavaş hareket eder. Böylelikle bağırsaklar meydana gelen şişkinlik, kabızlık, gaz gibi problemlerin düzenlenmesine yardımcı olur. Aynı zamanda lifli yapısı tokluk hissi verir. Doğru kullanımda kilo vermeye yardımcı olabilir. Diyet programlarının önde gelen besinleridir.
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CİLT SAĞLIĞINI KORUR Kuruyemişlerin içeriğinde bulunan vitamin, mineral ve protein sayesinde tam cilt dostu besindir. İçeriğinde bulunan yağlar sayesinde kuru ciltleri besler. Kuruyemiş cilde faydaları arasında antioksidan olmasından dolayı cilt problemlerinde de yardımcı olabilir.
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BEYNİ GELİŞTİRİR Beyin sağlığının korunmasında kuruyemişler büyük rol oynar. Unutkanlık, bunama, alzheimer gibi rahatsızlıkların önüne geçmeye yardımcı olur. Özellikle düzenli olarak tüketilen ceviz, beyin sağlığı için en önemli kuruyemiştir.
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KANSER DÜŞMANI Yapılan araştırmalara göre kanser ile beslenme arasında çok ciddi ilişki bulunmaktadır. Her gün düzenli tüketilen kuruyemiş, hücrelerin yenilenmesini sağlarken kansere karşı önlem olabilir.
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YAŞLANMAYI GECİKTİRİR Kuruyemişlerin içeriğinde bulunan yapı taşları sayesinde cildinizin altında bulunan bariyerin yenilenmesini sağlar. Ayrıca cildin ihtiyacı olan kolajeni sağlayarak, cildin genç kalmasını sağlar. Kuruyemişlerin içeriğinde bulunan vitaminler sayesinde hücrelerin yenilenmesini sağlayarak yaşlanmayı geciktirir.