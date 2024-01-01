The Economist'in 2025 Kapağı Şifreleri!

DERGİDE ÖNE ÇIKAN TEMALAR The Economist, kapağında yalnızca sembollerle değil, yayınladığı mesajlarla da önemli temalara dikkat çekiyor. Economist dergisi, kapağının verdiği mesajı şöyle anlattı: 1- Trump ve ?Önce Amerika? Politikaları: ABD seçimlerinin yankıları, dünya genelindeki dengeleri değiştirecek. Müttefikler ve düşmanlar, ABD ile ilişkilerini yeniden değerlendirecek. 2- Temiz Teknoloji Patlaması: Çin?in liderliğinde, yeşil enerji ve temiz teknolojide devrim niteliğinde gelişmeler yaşanacak. 3- Yapay Zekâya Artan Yatırımlar: 1 trilyon doları aşması beklenen yapay zekâ yatırımları, 2025?te kritik bir eşiği temsil edecek. 4- Schengen Krizi: Avrupa?da serbest dolaşımı sağlayan Schengen sistemi yıpranıyor. Birçok şehir seyahat kısıtlamaları getirebilir.