Yapay Zekada Tartışmalı Yenilik!

"İNANÇ KONUSUNDA İNSANLAR DAHA ÜSTÜN" Her ne kadar bazı ziyaretçiler sistemi faydalı bulsa da, eleştiriler de gündeme geldi. Projeyi ?aldatmaca? olarak nitelendirenler oldu. Luzern Üniversitesi'nden ilahiyatçı ve etikçi Prof. Peter Kirchschläger, ?İnanç ve pastoral bakım, insanların makinelerden daha üstün olduğu bir alan? diyerek yapay zekanın dini hayattaki rolüne karşı temkinli olunması gerektiğini belirtti.