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Kargo Mesajlarına Dikkat!

SMS dolandırıcılığıyla karşı karşıya olabilirsiniz

  1. Dolandırıcılar, her gün yeni taktiklerle vatandaşı dolandırmaya devam ediyor. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte ortaya çıkan yeni yöntemler ise herkesi şaşkına çeviriyor.

    Dolandırıcılar, her gün yeni taktiklerle vatandaşı dolandırmaya devam ediyor. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte ortaya çıkan yeni yöntemler ise herkesi şaşkına çeviriyor.

  2. Teknolojinin hızla gelişmesi dolandırıcılarında işini kolaylaştırdı.

    Teknolojinin hızla gelişmesi dolandırıcılarında işini kolaylaştırdı.

  3. Artık yalnızca sokaklarda değil, internetin olduğu her yerde dolandırılma durumu yaşanıyor.

    Artık yalnızca sokaklarda değil, internetin olduğu her yerde dolandırılma durumu yaşanıyor.

  4. Akıllı telefonlar, bilgisayarlar ya da sosyal medya gibi araçlarla masum insanları hedef alan dolandırıcılar yeni bir yöntemle şaşkına çevirdi.

    Akıllı telefonlar, bilgisayarlar ya da sosyal medya gibi araçlarla masum insanları hedef alan dolandırıcılar yeni bir yöntemle şaşkına çevirdi.

  5. KARGODAN GELEN MESAJLARA DİKKAT<br>Son dönemde giderek artan internet üzerinden alışveriş yöntemini kullanarak kargo şirketi gibi vatandaşlara sahte mesaj atıyorlar.

    KARGODAN GELEN MESAJLARA DİKKAT
    Son dönemde giderek artan internet üzerinden alışveriş yöntemini kullanarak kargo şirketi gibi vatandaşlara sahte mesaj atıyorlar.

  6. "Siparişiniz adresine ulaşılamamıştır linki tıklayıp adres değişikliği yapabilirsiniz" gibi mesajlarla vatandaşları endişe içine sokarak gönderilen linke tıklama mecburiyeti hissettiriyorlar.

    "Siparişiniz adresine ulaşılamamıştır linki tıklayıp adres değişikliği yapabilirsiniz" gibi mesajlarla vatandaşları endişe içine sokarak gönderilen linke tıklama mecburiyeti hissettiriyorlar.

  7. Atılan mesajdaki linke tıklayan vatandaşların telefonlarına yüklenen casus yazılımla bütün kişisel veriler karşı tarafa geçiyor.

    Atılan mesajdaki linke tıklayan vatandaşların telefonlarına yüklenen casus yazılımla bütün kişisel veriler karşı tarafa geçiyor.

  8. Bu yolla vatandaşları banka hesaplarına, özel fotoğraflarına erişebiliyorlar.

    Bu yolla vatandaşları banka hesaplarına, özel fotoğraflarına erişebiliyorlar.