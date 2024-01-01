Kargo Mesajlarına Dikkat!
SMS dolandırıcılığıyla karşı karşıya olabilirsiniz
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Dolandırıcılar, her gün yeni taktiklerle vatandaşı dolandırmaya devam ediyor. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte ortaya çıkan yeni yöntemler ise herkesi şaşkına çeviriyor.
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Teknolojinin hızla gelişmesi dolandırıcılarında işini kolaylaştırdı.
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Artık yalnızca sokaklarda değil, internetin olduğu her yerde dolandırılma durumu yaşanıyor.
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Akıllı telefonlar, bilgisayarlar ya da sosyal medya gibi araçlarla masum insanları hedef alan dolandırıcılar yeni bir yöntemle şaşkına çevirdi.
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KARGODAN GELEN MESAJLARA DİKKAT
Son dönemde giderek artan internet üzerinden alışveriş yöntemini kullanarak kargo şirketi gibi vatandaşlara sahte mesaj atıyorlar.
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"Siparişiniz adresine ulaşılamamıştır linki tıklayıp adres değişikliği yapabilirsiniz" gibi mesajlarla vatandaşları endişe içine sokarak gönderilen linke tıklama mecburiyeti hissettiriyorlar.
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Atılan mesajdaki linke tıklayan vatandaşların telefonlarına yüklenen casus yazılımla bütün kişisel veriler karşı tarafa geçiyor.
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Bu yolla vatandaşları banka hesaplarına, özel fotoğraflarına erişebiliyorlar.