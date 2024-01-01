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İstanbul Trafiğini Fırtına Vurdu

Şimdiden yüzde 80'e ulaştı

  1. İstanbul'da etkili olan yağış nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik Haritası verilerine göre, kentte saat 16.45 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı. Yoğunluk Avrupa Yakası ile Anadolu Yakası'nda ise yüzde 80 olarak ölçüldü.

    İstanbul'da etkili olan yağış nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik Haritası verilerine göre, kentte saat 16.45 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı. Yoğunluk Avrupa Yakası ile Anadolu Yakası'nda ise yüzde 80 olarak ölçüldü.

  2. Kentte ara ara etkili olan yağışın ardından yollarda su birikintileri oluştu. Avcılar'da kuvvetli yağış nedeniyle rögar kapakları tıkanırken caddelerde sürücüler zorlukla ilerledi. D-100 kara yolunda Küçükçekmece'den başlayan trafik yoğunluğu, Yenibosna, Bakırköy, Cevizlibağ, Haliç Köprüsü ve Mecidiyeköy'e kadar devam etti.

    Kentte ara ara etkili olan yağışın ardından yollarda su birikintileri oluştu. Avcılar'da kuvvetli yağış nedeniyle rögar kapakları tıkanırken caddelerde sürücüler zorlukla ilerledi. D-100 kara yolunda Küçükçekmece'den başlayan trafik yoğunluğu, Yenibosna, Bakırköy, Cevizlibağ, Haliç Köprüsü ve Mecidiyeköy'e kadar devam etti.

  3. D-100 kara yolu Kartal mevkiinde ve Sultanbeyli-Sancaktepe TEM Otoyolu'nda araçlar trafikte güçlükle seyretti. Sancaktepe Atayolu Caddesi'nde ise şiddetli yağışla birlikte rögarlardan taşan su yollara yayıldı.

    D-100 kara yolu Kartal mevkiinde ve Sultanbeyli-Sancaktepe TEM Otoyolu'nda araçlar trafikte güçlükle seyretti. Sancaktepe Atayolu Caddesi'nde ise şiddetli yağışla birlikte rögarlardan taşan su yollara yayıldı.