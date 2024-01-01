İstanbul Trafiğini Fırtına Vurdu

İstanbul'da etkili olan yağış nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik Haritası verilerine göre, kentte saat 16.45 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı. Yoğunluk Avrupa Yakası ile Anadolu Yakası'nda ise yüzde 80 olarak ölçüldü.