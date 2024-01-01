Kocaeli'de Ulaşımda Ücretsiz İnternet Hizmeti

250, 200, 280 ve 700 numaralı hatlar ile tüm tramvaylarda uygulanan ücretsiz internet hizmeti vatandaşlardan tam not aldı. Yolcular ücretsiz Wi-Fi hizmetiyle bir yandan yolculuğun keyfini çıkarırken, diğer yandan da online işlemlerini hızlı bir şekilde gerçekleştirebilecek.