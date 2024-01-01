Sinemalarda Haftanın Filmleri

"Siyah Kanarya" Kate Beckinsale'in başrolünde oynadığı "Siyah Kanarya", dünyayı bekleyen siber savaş tehlikesi ve büyük ülkelerin istihbarat servislerinin savaşını anlatan bir hikaye ile aksiyon meraklılarının ilgisini çekmeye aday olacak. Kadın ajan filmleri kategorisinde türünün iyilerinden sayılan ve derinlikli senaryosuyla öne çıkan Birleşik Krallık yapımı film, ölümcül bir komploya kurban gitmiş ve kocasını kurtarmak zorunda kalan, CIA ajanı Avery Graves'in hikayesini odağına alıyor. Genç oyuncu Beckinsale'e Saffron Burrows, Rupert Friend, Ben Miles, Michael Brandon, Arben Bajraktaraj ve Emma Gojkovic'in eşlik ettiği filmin yönetmen koltuğunda Pierre Morel oturuyor.