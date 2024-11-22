En Güzel, Anlamlı Ve Dualı Cuma Mesajları
WhatsApp-Instagram-SMS ve X için cuma mesajları
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Cuma mesajlarına dair araştırmalar kasım ayının dördüncü cuma günü öncesinde başladı. İslam coğrafyasında yaşayan milyonlarca kişi, bu özel günde ibadetlerini yapacak bir yandan da uzaklardaki yakınlarına, sevdiklerine, dostlarına ve değer verdikleri, hürmet gösterdikleri insanlara cuma günü tebrik mesajları yollayacak. İşte, 22 Kasım 2024 cuma mesajlarında en güzel, kısa ve anlamlı seçenekler...
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Bu Cuma'yı amellerimiz üzerinde düşünmek ve Allah'tan bağışlanma dilemek için kullanalım. Bize rahmetini bahşetsin ve lütfuyla bizleri bereketlesin. Sizin ve ailenizin Cuma?sı Mübarek olsun!
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Ümmetimin bayramları içinde Cumadan daha kıymetli bayram yoktur ve o günkü iki rekat namaz, Cuma günü dışındaki bin rekattan değerlidir. (Hadis-i Şerif, Buhari)
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Bu mübarek Cuma gününde Allah üzerimize rahmetini ve mağfiretini yağdırsın ve bizi doğruluk yoluna iletsin. Cuma'nız mübarek olsun!
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Rabbim, sevginle dopdolu yüreklerle sana kavuşmayı ve sevdiklerimizle sonsuzlukta buluşmayı nasip eyle, amin. Hayırlı Cumalar.
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Allah?ın (c.c.) rahmeti, mağfireti, bereketi üzerine olsun. Rabbim günümüzü hayırlı ve bereketli kılsın, Hayırlı cumalar diliyorum.
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Ya Rabbi! Sana açılan elleri, sana yönelen gönülleri, sana bükülen boyunları, sana yalvaran dilleri, ne olur boş çevirme, amin. Hayırlı nurlu cumalar.