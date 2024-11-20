1000 Liralık Çorbaya İnceleme

78 AYKIRILIK TESPİT EDİLDİ: 171 BİN 600 TL İDARİ PARA CEZASI Bakan Yardımcısı Gürcan, işletmede satışa sunulan 38 ürünle ilgili de aykırılık tespit edildiğini belirttiği açıklamada, ??6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun? ve ?Fiyat Etiketi Yönetmeliği? kapsamında yapılan denetimlerde şu hususlar tespit edilmiştir: * İşletmede satışa sunulan 38 ürünün ayırıcı özellikleri belirtilmemiştir. Bu eksikliğin hem kapı girişinde hem de işletme içerisinde mevcut bulunmaması nedeniyle 76 aykırılık tespit edilmiştir. * Fiyat listelerinde, tüm vergiler dahil ürün satış fiyatı ve bu fiyatın uygulamaya başlandığı tarih belirtilmemiştir. Bu nedenlerle fahiş fiyattan ayrı olarak Bursa Ticaret İl Müdürlüğümüzce toplamda 78 aykırılık tespit edilmiş olup söz konusu aykırılıklardan dolayı işletmeye toplam 171 bin 600 TL idari para cezası uygulanacaktır. Ticaret Bakanlığı olarak, tüketicilerimizin mağduriyetini önlemek ve piyasa dengesini korumak amacıyla çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur? ifadelerine yer verdi.