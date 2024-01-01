Masterchef'te 3. Eleme Adayı Belli Oldu!
Masterchef'te 3. eleme adayı belli oldu!
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Onur, "3. takım oyunu bugün. Gerçekten 2 takım oyununda eksikler yaşadık. Tabii ki bu hataların farkına varmak bizim için avantajdı. Önceden yaptığımız hataları konuştuk. Neler eksik olduğunu konuştuk. Çok dinamik geldik. Yapılan hataları tekrarlamayacağız." dedi.
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Kerem, "Bazen yukarı çıkmak için dibe vurmak gerekir. Bir önceki oyunda dibe vurduk. Bence yapılması gereken şeylerdi bunlar. Biz bunları gün yüzüne çıkarak sorunlarımızı gördük. En kötü günümüzde bile karşı takım rahat kazanamadı. Biz iyi bir motive ile çalışırsak kazanacağımızı düşünüyoruz" şeklinde konuştu
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Masterchef'te haftanın 3. dokunulmazlık oyununu kazanan Mavi Takım oldu.
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ELEME ADAYI
Kırmızı takımdan 3. eleme adayı Eda oldu.
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Kırmızı takımdan 3. eleme adayı Eda oldu.