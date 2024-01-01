Masterchef'te 3. eleme adayı belli oldu!

Kerem, "Bazen yukarı çıkmak için dibe vurmak gerekir. Bir önceki oyunda dibe vurduk. Bence yapılması gereken şeylerdi bunlar. Biz bunları gün yüzüne çıkarak sorunlarımızı gördük. En kötü günümüzde bile karşı takım rahat kazanamadı. Biz iyi bir motive ile çalışırsak kazanacağımızı düşünüyoruz" şeklinde konuştu