Yeni Dizi: Sen Ağlama İstanbul'dan İlk Tanıtım
Star TV'den yeni dizi: Sen Ağlama İstanbul'dan ilk tanıtım
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Yapımcılığını Onur Güvenatam?ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Çağrı Villa Lostuvalı'nın oturduğu "Sen Ağlama İstanbul" dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı.
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İsmail Hacıoğlu, Simay Barlas, Aytaç Şaşmaz, Burcu Cavrar'ın başrolleri paylaştığı dizinin senaryosunu Pelin Gülcan, Lara Bulut Tecim ve Batuhan Özbay kaleme alıyor.
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Dönem dizisi olarak izleyiciyle buluşacak olan Şehrazat dizisinin kadrosunda; Mehmet Çevik, Ayşegül Ünsal, Şehsuvar Aktaş, Özlem Tokaslan, Pınar Çağlar Gençtürk, Mert Denizmen, Yağmur Özbasmacı, Gökhan Bekletenler, Buse Giriftinoğlu, Nazlıcan Demir, Zeynep Dreyfi Zuhri, Batuhan Bayar, Sami Aksu, Halil Karaata ve Tamer Levent gibi önemli isimler yer alıyor.
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Çekimleri devam eden Sen Ağlama İstanbul'un konusu ise şöyle;
İstanbul?da geçen ve imkânsız bir aşkı konu alan dizide; tıp fakültesinde okuyan güçlü ve umut dolu genç bir kadın olan Şehrazat, sevgilisi Ferhat?la mutlu bir gelecek hayali kurarken, Ferhat?ın suçsuz yere idama mahkûm edilmesi tüm hayatlarını altüst eder.
Şehrazat, sevdiği adamı darağacından kurtarmak için karanlık nüfuzuyla tanınan Büyükbey?den çaresizce yardım ister. Ancak, bilmediği bir gerçek vardır: Büyükbey?in yaptığı hiçbir iyilik karşılıksız kalmaz. Büyükbey?in kızı Şirin ve yeğeni Kubat?ın mutsuz evliliği, imparatorluğunu korumak için kurduğu planla birleşince herkesin hayatı kökünden değişecek ve hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.
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Merakla beklenen yeni dizi "Sen Ağlama İstanbul", yakında Star?da