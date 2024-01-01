Prim gün sayısı 7200 olana 5 yıl erken emeklilik müjdesi!

Kimler Yararlanabilir

Eksik prim günleri bulunan EYT'liler ve askerlik ya da doğum borçlanması ile günlerini tamamlamak isteyen sigortalılar bu yıl başvurduklarında avantajlı bir konumda olacak. Ayrıca Bağ-Kur günlerini ihya edecek olanlar da 31 Aralık?a kadar başvuruda bulunursa bu yılki asgari ücretten yararlanarak ödeme yapabilecek. Yurt dışındaki gurbetçiler de aynı tarihe kadar başvuruda bulunarak daha düşük maliyetle borçlanma yapabilir.