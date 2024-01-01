D-100 Karayolu İstanbul İstikametinde Kapandı
Çankırı'da kar yağışı ve buzlanma sebebiyle D-100 karayolunun İstanbul istikameti kapandı.
-
Çerkeş Atkaracalar ve Kurşunlu ilçesi güzergahında bulunan D-100 karayolunun İstanbul istikameti, yoğun kar yağışı ve buzlanma sebebiyle ulaşıma kapandı.
-
İstanbul istikametinde seyir halinde olan araçlar, zemini kaplayan kar ve buzlanma sebebiyle yolda saatlerce mahsur kaldı.
-
Uzun kuyrukların oluştuğu yolda sürücüler kontak kapattı.
-
Geçişlerine izin verilmeyen sürücüler, dinlenme tesislerine yönlendirildi.
-
Ekipler, ulaşımın yeniden sağlanabilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.