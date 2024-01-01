D-100 Karayolu İstanbul İstikametinde Kapandı

İstanbul istikametinde seyir halinde olan araçlar, zemini kaplayan kar ve buzlanma sebebiyle yolda saatlerce mahsur kaldı.

Çerkeş Atkaracalar ve Kurşunlu ilçesi güzergahında bulunan D-100 karayolunun İstanbul istikameti, yoğun kar yağışı ve buzlanma sebebiyle ulaşıma kapandı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net