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D-100 Karayolu İstanbul İstikametinde Kapandı

Çankırı'da kar yağışı ve buzlanma sebebiyle D-100 karayolunun İstanbul istikameti kapandı.

  1. Çerkeş Atkaracalar ve Kurşunlu ilçesi güzergahında bulunan D-100 karayolunun İstanbul istikameti, yoğun kar yağışı ve buzlanma sebebiyle ulaşıma kapandı.

    Çerkeş Atkaracalar ve Kurşunlu ilçesi güzergahında bulunan D-100 karayolunun İstanbul istikameti, yoğun kar yağışı ve buzlanma sebebiyle ulaşıma kapandı.

  2. İstanbul istikametinde seyir halinde olan araçlar, zemini kaplayan kar ve buzlanma sebebiyle yolda saatlerce mahsur kaldı.

    İstanbul istikametinde seyir halinde olan araçlar, zemini kaplayan kar ve buzlanma sebebiyle yolda saatlerce mahsur kaldı.

  3. Uzun kuyrukların oluştuğu yolda sürücüler kontak kapattı.

    Uzun kuyrukların oluştuğu yolda sürücüler kontak kapattı.

  4. Geçişlerine izin verilmeyen sürücüler, dinlenme tesislerine yönlendirildi.

    Geçişlerine izin verilmeyen sürücüler, dinlenme tesislerine yönlendirildi.

  5. Ekipler, ulaşımın yeniden sağlanabilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

    Ekipler, ulaşımın yeniden sağlanabilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.