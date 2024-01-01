Masterchef'te Elenen İsim Belli Oldu!
Eda rekor sıralamasına ismini yazdırdı
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Masterchef'te artık son haftalara gelindi ve heyecan iyice arttı. Yarışmacılar ilk turda safran ile yaratıcılık tabağı yaptı ve şeflerin beğenisine sundu. İkinci turda ise Danilo Şef'in lezzet tabağı yapıldı. En kötü tabağı yapan isim Masterchef hayallerine veda etti.
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MEHMET ŞEF SAFRAN İLE İLGİLİ BİLGİLER VERDİ
Evet arkadaşlar, bugünkü konumuz safran. Gerçekten çok değerli. Bu ürünle ilgili bir şey söyleyeyim. Bir gramlık safran yaklaşık 150 çiçekten çıkıyor. Bir gramla 60-70 porsiyon yemek yapılabilir. O yüzden bazen safranı böyle direkt arkadaşlarımız atıyor. Öncelikle bu bilgiyi verelim. Çok değerli bir ürün. Mutfakta da özel yerlerde saklarlar. 2009 yılında coğrafi işaret almış bir üründür. Kendine has bir kokusu var. Coğrafi işareti aldığı yer Safranbolu. Çünkü orada da sadece bir tarlamız var. Gerçekten özel bir ürün. Bir de tabii bu ürünün bir özelliği daha var. Fazla kullanırsan yemeği rezil ediyor. Az kullanırsan da tadı gelmiyor. Rengi her türlü veriyor ama o dengeli tadını alması önemli.
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İŞTE DANİLO ŞEFİN LEZZET TABAĞI
Danilo Şef'in lezzet tabağı Magnifico nasıl yapılır ve malzemeleri nelerdir? İşte detaylar...
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EDA REKOR SIRALAMASINA İSMİNİ YAZDIRDI
Mehmet Şef'ten Eda açıklaması: Önceki senelere bakınca şu ana kadar en yüksek puanı Eren Kaşıkçı ve Tahsin almış. Toplam 45 puan almışlar. Daha sonra arkalarından Hasan geliyor, 43 puanla. Ondan sonra da Sergen geliyor, yine 43 puanla. Yani 45 puan alan iki yarışmacı, 43 puan alan iki yarışmacı var. Hepsi de aynı sezonda. Beşinci olarak da Eda sen geliyorsun. Bu rekor sıralamasına siz de girebilirsiniz en yüksek puanlar olarak.
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ELENEN YARIŞMACI BELLİ OLDU
Şefler hazırlanan tabakları değerlendirdi ve en kötü tabağı yapan ismi açıkladı. Muratcan şeflerden en düşük puanı alarak Masterchef'e veda etti.