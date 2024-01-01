İnsan Vücudu Uzayda Ne Kadar Vakit Geçirebilir?

Uzay uçuşları sırasında astronotlarda kemik kaybını önlemek ve tedavi etmek için biyomalzeme geliştirme konusunda NASA ile çalışan Stanford Üniversitesi'nden bir fizikçi Eneko Axpe, durumu şu şekilde yorumladı: "Kesintisiz olarak uzayda 437 gün 18 saat vakit geçiren Rus kozmonot Valeri Polyakov, 2024 itibariyle rekoru elinde bulunduruyor. Bu da bir insanın uzayda 1,2 yıldan fazla kalabileceğini gösteriyor. Birisi daha uzun süre kalabilir mi? Kesinlikle kalabilir. Ancak, sağlık riskleri giderek daha ciddi bir hal almaktadır. 1.000 günlük bir Mars görevini düşünelim, ki bu mevcut teknolojimizle beklenen süre olacaktır. NASA ve Stanford Üniversitesi işbirliğiyle yürüttüğümüz bir çalışmada, öngörüye dayalı bir matematiksel model geliştirdik. Bu model, Mars görevinde astronotların yüzde 100'ünün osteopeni (kemik yoğunluğunun normalden düşük olması) geliştirebileceğini ve yaş, cinsiyet ve etnik köken gibi faktörlere bağlı olarak yüzde 33'ünün osteoporoz riski altında olduğunu göstermektedir. Daha da endişe verici olan radyasyona maruz kalmaktır."