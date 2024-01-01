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300 Bin TL'lik Soru Milyoner'e Damga Vurdu!

Doğru yanıtı bilen yok

  1. Ünlü oyuncu Oktay Kaynarca'nın sunumunu üstlendiği fenomen yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster", son bölümüyle çok konuşuldu. Yarışmada sorulan "Suç ve Ceza" sorusu izleyenleri ekran başına kilitlerken yarışmacı soruya yanıt veremedi.

    Ünlü oyuncu Oktay Kaynarca'nın sunumunu üstlendiği fenomen yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster", son bölümüyle çok konuşuldu. Yarışmada sorulan "Suç ve Ceza" sorusu izleyenleri ekran başına kilitlerken yarışmacı soruya yanıt veremedi.

  2. Yıllardır ekranların en çok kazandıran yarışma programı olarak adından söz ettiren "Kim Milyoner Olmak İster", birbirinden ilginç sorularla gündem olmaya devam ediyor.

    Yıllardır ekranların en çok kazandıran yarışma programı olarak adından söz ettiren "Kim Milyoner Olmak İster", birbirinden ilginç sorularla gündem olmaya devam ediyor.

  3. Büyük ödüle ulaşmak için kıyasıya bir mücadele veren yarışmacılar sanattan spora, matematikten edebiyata kadar birçok alanda soruları yanıtlıyor.

    Büyük ödüle ulaşmak için kıyasıya bir mücadele veren yarışmacılar sanattan spora, matematikten edebiyata kadar birçok alanda soruları yanıtlıyor.

  4. Son olarak önceki akşamki bölümüyle ilgi odağı haline gelen programa katılan Melike Gedikoğlu isimli bir yarışmacı başarılı performansıyla geceye damga vurdu.

    Son olarak önceki akşamki bölümüyle ilgi odağı haline gelen programa katılan Melike Gedikoğlu isimli bir yarışmacı başarılı performansıyla geceye damga vurdu.

  5. İlk soruları kolaylıkla yanıtlamayı başaran yarışmacı, 300 Bin TL değerindeki soruya geldiğinde ter döktü.

    İlk soruları kolaylıkla yanıtlamayı başaran yarışmacı, 300 Bin TL değerindeki soruya geldiğinde ter döktü.

  6. Dokuzuncu soruda, yarışmacının karşısına "Fyodor Dostoyevski'nin yazdığı 'Suç ve Ceza' adlı romanda başkarakter Raskolnikov, roman boyunca kaç cinayet işlemiştir?" sorusu çıktı.

    Dokuzuncu soruda, yarışmacının karşısına "Fyodor Dostoyevski'nin yazdığı 'Suç ve Ceza' adlı romanda başkarakter Raskolnikov, roman boyunca kaç cinayet işlemiştir?" sorusu çıktı.

  7. Joker hakkı da kalmayan yarışmacı 300 bin TL değerindeki soruyu uzun bir süre düşündü ve yarışmadan çekilme kararı aldı.

    Joker hakkı da kalmayan yarışmacı 300 bin TL değerindeki soruyu uzun bir süre düşündü ve yarışmadan çekilme kararı aldı.

  8. Eğer yanıt verseydi "C Şıkkı 3" diyeceğini söyleyen yarışmacı doğru yanıtın "B Şıkkı 2" olduğunu görünce derin bir nefes aldı.

    Eğer yanıt verseydi "C Şıkkı 3" diyeceğini söyleyen yarışmacı doğru yanıtın "B Şıkkı 2" olduğunu görünce derin bir nefes aldı.

  9. Yarışmacı yarışmadan 200 bin TL alarak yarışmaya veda etti.

    Yarışmacı yarışmadan 200 bin TL alarak yarışmaya veda etti.