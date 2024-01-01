Otomobil Alacaklar Dikkat!
Trafik sigortasında süre değişiyor
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Otomobil satışlarında trafik sigortası süresi değişiyor. Yeni düzenleme 5 Aralık itibarıyla uygulamaya girecek.
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Anayasa Mahkemesi kararı doğrultusunda araç satıldıktan sonraki 15 gün içinde sigorta poliçesi yaptırma imkanı kalkacak.
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Uygulama ile trafik sigortasının araç satışının gerçekleştiği gün yapılması zorunlu olacak.
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Sigortanın ertesi güne bırakılması halinde poliçeye yüzde 5'lik sürprim eklenecek.
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Araç satışının hafta sonu nöbetçi noterlerde yapılması halinde sigorta işleminin takip eden ilk iş gününde yapılması gerekecek.
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Anayasa Mahkemesi, "Sigortalı aracı işletenlerin değişmesi halinde, devreden kişi 15 gün içinde sigortacıya durumu bildirmek zorundadır." maddesini iptal etmişti.