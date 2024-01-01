Otomobil Alacaklar Dikkat!

Araç satışının hafta sonu nöbetçi noterlerde yapılması halinde sigorta işleminin takip eden ilk iş gününde yapılması gerekecek.

Uygulama ile trafik sigortasının araç satışının gerçekleştiği gün yapılması zorunlu olacak.

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