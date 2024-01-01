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Otomobil Alacaklar Dikkat!

Trafik sigortasında süre değişiyor

  1. Otomobil satışlarında trafik sigortası süresi değişiyor. Yeni düzenleme 5 Aralık itibarıyla uygulamaya girecek.

    Otomobil satışlarında trafik sigortası süresi değişiyor. Yeni düzenleme 5 Aralık itibarıyla uygulamaya girecek.

  2. Anayasa Mahkemesi kararı doğrultusunda araç satıldıktan sonraki 15 gün içinde sigorta poliçesi yaptırma imkanı kalkacak.

    Anayasa Mahkemesi kararı doğrultusunda araç satıldıktan sonraki 15 gün içinde sigorta poliçesi yaptırma imkanı kalkacak.

  3. Uygulama ile trafik sigortasının araç satışının gerçekleştiği gün yapılması zorunlu olacak.

    Uygulama ile trafik sigortasının araç satışının gerçekleştiği gün yapılması zorunlu olacak.

  4. Sigortanın ertesi güne bırakılması halinde poliçeye yüzde 5'lik sürprim eklenecek.

    Sigortanın ertesi güne bırakılması halinde poliçeye yüzde 5'lik sürprim eklenecek.

  5. Araç satışının hafta sonu nöbetçi noterlerde yapılması halinde sigorta işleminin takip eden ilk iş gününde yapılması gerekecek.

    Araç satışının hafta sonu nöbetçi noterlerde yapılması halinde sigorta işleminin takip eden ilk iş gününde yapılması gerekecek.

  6. Anayasa Mahkemesi, "Sigortalı aracı işletenlerin değişmesi halinde, devreden kişi 15 gün içinde sigortacıya durumu bildirmek zorundadır." maddesini iptal etmişti.

    Anayasa Mahkemesi, "Sigortalı aracı işletenlerin değişmesi halinde, devreden kişi 15 gün içinde sigortacıya durumu bildirmek zorundadır." maddesini iptal etmişti.