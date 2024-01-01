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Masterchef'te İlk Eleme Adayı Belli Oldu

Masterchef'te ilk eleme adayı belli oldu

  1. Alper, "Onur maviye gelirse ben kırmızıya giderim dedim. Sebebi de şu; İki karpuz bir koltuğa sığmaz. Ben o yüzden o takıma gitmek istemedim. İki tane iyi şef var Semih ve Onur, ikisi de horoz o yüzden anlaşamıyorlar." dedi.

    Alper, "Onur maviye gelirse ben kırmızıya giderim dedim. Sebebi de şu; İki karpuz bir koltuğa sığmaz. Ben o yüzden o takıma gitmek istemedim. İki tane iyi şef var Semih ve Onur, ikisi de horoz o yüzden anlaşamıyorlar." dedi.

  2. Beyza, "Onur'a çok güveniyorum. Erim'in yerine seni seçtim dedim, o yüzden ekstra başarı göstereceğine eminim. Arkadaşlarımın hepsine güveniyorum. Başarılı olacağımızı düşünüyorum" şeklinde konuştu.

    Beyza, "Onur'a çok güveniyorum. Erim'in yerine seni seçtim dedim, o yüzden ekstra başarı göstereceğine eminim. Arkadaşlarımın hepsine güveniyorum. Başarılı olacağımızı düşünüyorum" şeklinde konuştu.

  3. Onur da, "Beyza geçen hafta çok iyi bir performans sergiledi. Benim takımında 2 puan getirdi bana. Bu hafta ben mavi takımda 3'te 3 yapmak istiyorum" dedi.

    Onur da, "Beyza geçen hafta çok iyi bir performans sergiledi. Benim takımında 2 puan getirdi bana. Bu hafta ben mavi takımda 3'te 3 yapmak istiyorum" dedi.

  4. Şirin, Eda'yla ilgili "Sona kalan iki kişide başarısız olduğu için değil sayı azaldığı için de kalıyor. Eda'nın son haftalarda düştü performansı ama toparlayacağına eminim" ifadelerini kullandı.

    Şirin, Eda'yla ilgili "Sona kalan iki kişide başarısız olduğu için değil sayı azaldığı için de kalıyor. Eda'nın son haftalarda düştü performansı ama toparlayacağına eminim" ifadelerini kullandı.

  5. Eda, "Bu yarışmada olan stratejiler beni hiç etkilemiyor. Sonuçta yemek yapıyoruz mavi takım ve kırmızı takım fark etmiyor." dedi.<p><p>TAKIM OYUNU MasterChef Türkiye'de düello oyununun kazananı mavi takım oldu. <p> ELEME ADAYI<p> Haftanın ilk eleme adayı Kaan oldu.

    Eda, "Bu yarışmada olan stratejiler beni hiç etkilemiyor. Sonuçta yemek yapıyoruz mavi takım ve kırmızı takım fark etmiyor." dedi.

    TAKIM OYUNU MasterChef Türkiye'de düello oyununun kazananı mavi takım oldu.

    ELEME ADAYI

    Haftanın ilk eleme adayı Kaan oldu.