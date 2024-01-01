Masterchef'te İlk Eleme Adayı Belli Oldu

Alper, "Onur maviye gelirse ben kırmızıya giderim dedim. Sebebi de şu; İki karpuz bir koltuğa sığmaz. Ben o yüzden o takıma gitmek istemedim. İki tane iyi şef var Semih ve Onur, ikisi de horoz o yüzden anlaşamıyorlar." dedi.