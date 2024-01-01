Hande Erçel'in Yeni Pozları Büyük Beğeni Topladı
Hande Erçel'in yeni pozları sevenlerinden büyük beğeni topladı
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Hande Erçel ve sevgilisi Hakan Sabancı, romantik Mısır tatilleri sonrası İstanbul Havalimanı?nda objektiflere takılmıştı. Tatil boyunca paylaştıkları renkli karelerle gündemden düşmeyen çift, dönüşte magazin muhabirlerinin hazırladığı sürprizle karşılaştı. Hande Erçel, doğum günü pastasıyla karşılanırken, mumları üfleyerek mutluluğunu paylaşmıştı.
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ROMANTİK KUTLAMA
24 Kasım doğumlu olan güzel oyuncu Hande Erçel 31 yaşına girdi. Doğum gününü sevgilisi Hakan Sabancı ile Mısır?da romantik bir şekilde kutlayan güzel oyuncu, sosyal medyada çok konuşulan fotoğraflarıyla hayranlarından tam not almıştı
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"HER ŞEY HARİKAYDI"
Tatillerinin nasıl geçtiği sorulduğunda ise Erçel, ?Tatilimiz çok güzel geçti, her şey harikaydı? diyerek keyifli bir süreç geçirdiklerini ifade etmişti.
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BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI
Ünlü oyuncu Hande Erçel sosyal medya hesabından sevenleriyle yeni fotoğraflarını paylaştı. Gönderi kısa sürede büyük beğeni topladı.
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