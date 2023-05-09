Vatandaşa Sucuk Yerine At Eti Vermişler!
Vatandaşa sucuk yerine at eti vermişler! Bakanlıktan yeni ifşa listesi
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Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda sahteciliği yapan firmaları ifşa etmeye devam ediyor. Son listede, Adana'da bir kasabın sattığı sucukta at ve eşek eti tespit edildi. Aynı kasap, 18 Kasım'daki listede de benzer hile nedeniyle gündeme gelmişti.
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Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda sahtekarlığı yapan firmalara yönelik denetimlerini sürdürerek, 25 Kasım tarihli güncel listeyi kamuoyuyla paylaştı. Listede tereyağı, kaşar peyniri, toz biber, çikolata ve sucuk gibi temel gıda ürünlerinde yapılan hileler yer aldı. Bu ürünlerde tüketicilerin sağlığını tehdit eden ciddi usulsüzlüklerin tespit edildiği bildirildi.
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SUCUKTA AT VE EŞEK ETİ SKANDALI
Adana?da bir kasap tarafından satılan sucukta, dana eti yerine at ve eşek eti kullanıldığı ortaya çıktı. Bu kasap, 18 Kasım?da yayımlanan bir önceki listede de aynı gerekçeyle gündeme gelmişti.
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TEREYAĞI VE KAŞAR PEYNİRİNDE SAHTEKARLIK
Listede yer alan bir diğer skandal ise süt ve süt ürünlerindeki sahtecilikler oldu. "Doğadan Süt Çiftliği" markalı tereyağında, tereyağı yerine bitkisel yağ karışımı kullanıldığı tespit edildi.
"Aydil Gazioğlu" markalı taze kaşar peynirinde ise bitkisel yağ ve nişasta bulunduğu belirlendi.
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TOZ BİBERDE YABANCI MADDELER Baharat sahteciliği de listenin dikkat çeken maddeleri arasında yer aldı. "Ege Baharat" markalı toz biberde, doğal olmayan ve yabancı maddeler tespit edildi.
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Burç İlaç ve Kozmetik Ticaret Limited Şirketi
Ürün Adı: Diblong Ginseng Chocolate
Tespit Edilen Kusur: İlaç Etken Maddesi
Parti No: TETT: 04.03.2025
Yer: Fatih, İstanbul
Kategori: Çikolata ve Kakao Ürünleri
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Burç İlaç ve Kozmetik Ticaret Limited Şirketi
Ürün Adı: Diblong Ginseng Drink
Tespit Edilen Kusur: İlaç Etken Maddesi
Parti No: 20230509
Yer: Fatih, İstanbul
Kategori: Alkolsüz İçecekler
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Erdinç Kasabı-Buket Teldik
Ürün Adı: Kasap Sucuk
Tespit Edilen Kusur: Tek Tırnaklı Eti
Yer: Yüreğir, Adana
Kategori: Et ve Et Ürünleri
Mer İlaç Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
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Erdinç Kasabı-Buket Teldik
Ürün Adı: Parça Et
Tespit Edilen Kusur: Tek Tırnaklı Eti
Yer: Yüreğir, Adana
Kategori: Et ve Et Ürünleri