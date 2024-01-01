2025 Yılında Ehliyet, Pasaport Harcı, Trafik Cezaları Ve IMEI Kayıt Ücreti Ne Kadar Olacak?

CUMHURBAŞKANI'NIN DÜŞÜRME YA DA ARTIRMA YETKİSİ VAR

Cumhurbaşkanı, vergi ve harçları yüzde 50 düşürme ya da artırma yetkisine sahip. Motorlu taşıtlar vergisinde yetki oranı indirim için yüzde 80, artırım için yüzde 50. Ancak ceza artış oranlarında bir değişikliğe gidilemiyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yetkisini kullanmazsa vergi ve harçlar için yüzde 43,93'lük oran uygulanacak.