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2025 Yılında Ehliyet, Pasaport Harcı, Trafik Cezaları Ve IMEI Kayıt Ücreti Ne Kadar Olacak?

Yeniden değerleme oranı açıklandı: 2025 yılında ehliyet, pasaport harcı, trafik cezaları ve IMEI kayıt ücreti ne kadar olacak?

  1. YENİDEN DEĞERLEME ORANI RESMİ GAZETE'DE<p> Resmi Gazete'de Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın "Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği" yayımlandı. Tebliğe göre yeniden değerleme oranı yüzde 43,93 olarak gerçekleşti.

    YENİDEN DEĞERLEME ORANI RESMİ GAZETE'DE

    Resmi Gazete'de Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın "Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği" yayımlandı. Tebliğe göre yeniden değerleme oranı yüzde 43,93 olarak gerçekleşti.

  2. <h2>CUMHURBAŞKANI'NIN DÜŞÜRME YA DA ARTIRMA YETKİSİ VAR</h2> <p></p><p>Cumhurbaşkanı, vergi ve harçları yüzde 50 düşürme ya da artırma yetkisine sahip.&nbsp; Motorlu taşıtlar vergisinde yetki oranı indirim için yüzde 80, artırım için yüzde 50. Ancak ceza artış oranlarında bir değişikliğe gidilemiyor.</p> <p>Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yetkisini kullanmazsa&nbsp;&nbsp;vergi ve harçlar için yüzde 43,93'lük oran uygulanacak.</p>

    CUMHURBAŞKANI'NIN DÜŞÜRME YA DA ARTIRMA YETKİSİ VAR

    Cumhurbaşkanı, vergi ve harçları yüzde 50 düşürme ya da artırma yetkisine sahip.  Motorlu taşıtlar vergisinde yetki oranı indirim için yüzde 80, artırım için yüzde 50. Ancak ceza artış oranlarında bir değişikliğe gidilemiyor.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yetkisini kullanmazsa  vergi ve harçlar için yüzde 43,93'lük oran uygulanacak.

  3. Trafik cezaları, MTV, ehliyet ve pasaport harçları, araç muayene ücreti, bu orandan zamlanacak. İşte, 2025 ehliyet ve pasaport haçlarında son durum...

    Trafik cezaları, MTV, ehliyet ve pasaport harçları, araç muayene ücreti, bu orandan zamlanacak. İşte, 2025 ehliyet ve pasaport haçlarında son durum...

  4. <h2 class="gallery-item-title">2025'TE TRAFİK CEZALARI NE KADAR OLACAK?</h2> <p><strong>Kırmızı ışıkta geçmenin cezası</strong><br><br>2024: 1.506 TL<br>2025: 2.167 TL</p>

    2025'TE TRAFİK CEZALARI NE KADAR OLACAK?

    Kırmızı ışıkta geçmenin cezası

    2024: 1.506 TL
    2025: 2.167 TL

  5. <strong>Hatalı park cezası</strong><br><br>2024: 691 TL<br>2025: 994 TL<br><br><strong>Hız sınırı aşma (Yüzde 10 ila 30)</strong><br><br>2024: 1.506 TL<br>2025: 2.167 TL<br><br><strong>Hız sınırı aşma (Yüzde 50 ve üzeri)</strong><br><br>2024: 6.439 TL<br>2025: 9.267 TL

    Hatalı park cezası

    2024: 691 TL
    2025: 994 TL

    Hız sınırı aşma (Yüzde 10 ila 30)

    2024: 1.506 TL
    2025: 2.167 TL

    Hız sınırı aşma (Yüzde 50 ve üzeri)

    2024: 6.439 TL
    2025: 9.267 TL

  6. <strong>Alkollü araç kullanma (En düşük)</strong><br><br>2024: 6.439 TL<br>2025: 9.267 TL<br><br><strong>Araç kullanırken telefonla konuşma</strong><br><br>2024: 1.510 TL<br>2025: 2.173 TL

    Alkollü araç kullanma (En düşük)

    2024: 6.439 TL
    2025: 9.267 TL

    Araç kullanırken telefonla konuşma

    2024: 1.510 TL
    2025: 2.173 TL

  7. <h2>2025'TE MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ&nbsp;NE KADAR OLACAK?</h2> <p>2024 en düşük MTV - 3.359 TL<br>2025 en düşük MTV - 4.834 TL</p>

    2025'TE MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ NE KADAR OLACAK?

    2024 en düşük MTV - 3.359 TL
    2025 en düşük MTV - 4.834 TL

  8. 2025 IMEI KAYIT ÜCRETİ NE KADAR OLACAK? <p> Yurt dışından getirilen cep telefonlarının IMEI kaydını yaptırmak için ödenecek harç, 31.692 TL'den 45.614 TL'ye yükseldi.

    2025 IMEI KAYIT ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

    Yurt dışından getirilen cep telefonlarının IMEI kaydını yaptırmak için ödenecek harç, 31.692 TL'den 45.614 TL'ye yükseldi.

  9. <h2>2025 EHLİYET HARÇLARI&nbsp;NE KADAR OLACAK?</h2> <p><strong>Ehliyet Harcı (A sınıfı)</strong><br><br>2024: 1.308 TL<br>2025: 1.882 TL<br><br><strong>Ehliyet Harcı (B sınıfı)</strong><br><br>2024: 3.945 TL<br>2025: 5.678 TL</p>

    2025 EHLİYET HARÇLARI NE KADAR OLACAK?

    Ehliyet Harcı (A sınıfı)

    2024: 1.308 TL
    2025: 1.882 TL

    Ehliyet Harcı (B sınıfı)

    2024: 3.945 TL
    2025: 5.678 TL

  10. Ayrıca ehliyet alınırken vakıf hizmet bedeli ile değerli kağıt bedeli de ödeniyor.<br><br><strong>Vakıf Hizmet Bedeli</strong><br><br>2024: 230<br>2025: 331<br><br><strong>Değerli Kağıt Bedeli</strong><br><br>2024: 990 TL<br>2025: 1.425 TL

    Ayrıca ehliyet alınırken vakıf hizmet bedeli ile değerli kağıt bedeli de ödeniyor.

    Vakıf Hizmet Bedeli

    2024: 230
    2025: 331

    Değerli Kağıt Bedeli

    2024: 990 TL
    2025: 1.425 TL

  11. <h2>2025 PASAPORT HARÇLARI&nbsp;NE KADAR OLACAK?</h2> <p>Cumhurbaşkanı?nın indirim yetkisini kullanmaması halinde pasaport harçları şöyle olacak:<br><br>- 6 aya kadar: 2.359 TL (Eski tutar: 1.639 TL)<br>- 1 yıl: 3.448 TL (Eski tutar: 2.396 TL)<br>- 2 yıl: 5.631 TL (Eski tutar: 3.912 TL)<br>- 3 yıl: 8.000 TL (Eski tutar: 5.558 TL)<br>- 3 yıldan fazla: 11.274 TL (Eski tutar: 7.833 TL)</p>

    2025 PASAPORT HARÇLARI NE KADAR OLACAK?

    Cumhurbaşkanı?nın indirim yetkisini kullanmaması halinde pasaport harçları şöyle olacak:

    - 6 aya kadar: 2.359 TL (Eski tutar: 1.639 TL)
    - 1 yıl: 3.448 TL (Eski tutar: 2.396 TL)
    - 2 yıl: 5.631 TL (Eski tutar: 3.912 TL)
    - 3 yıl: 8.000 TL (Eski tutar: 5.558 TL)
    - 3 yıldan fazla: 11.274 TL (Eski tutar: 7.833 TL)

  12. 2025 ARAÇ MUAYENE ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?<p> Araç muayene ücreti 1.821 TL'den 2.621 TL'ye yükseldi.

    2025 ARAÇ MUAYENE ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

    Araç muayene ücreti 1.821 TL'den 2.621 TL'ye yükseldi.

  13. YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI NE KADAR OLACAK? <p> Yurt dışı çıkış harcı 500 TL'den 719,7 TL'ye yükseldi.

    YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI NE KADAR OLACAK?

    Yurt dışı çıkış harcı 500 TL'den 719,7 TL'ye yükseldi.