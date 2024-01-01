Serdar Ortaç Tövbe Etti! O Sözleri Yürek Burktu
Serdar Ortaç tövbe etti! O sözleri yürek burktu
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Yasadışı bahse teşvik suçundan ev hapsi cezasına çarptırılan ve cezası kaldırılan Serdar Ortaç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda tövbe edip pişmanlığını dile getirdi.
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Serdar Ortaç yasadışı bahis yaptığı ve insanları teşvik ettiği iddiasıyla yargılandığı soruşturma kapsamında ev hapsine çarptırılmıştı. Cezası kaldırılan Serdar Ortaç, bu süreçte sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanmaya başlamıştı.
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Son olarak açıklamada bulunan Ortaç, "Bana çok büyük bir ders oldu. 30 sene içki içtim, bir gecede karar verip bıraktım. Başıma gelenler herkese ders olsun. Tövbe. Herkes bundan ders çıkarsın." dedi.
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