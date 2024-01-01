Masterchef'te 3. Eleme Adayı Belli Oldu! Nefes Kesen Mücadele
Masterchef'te 3. eleme adayı belli oldu! Nefes kesen mücadele
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Masterchef'te düello düzeninde 'dolmalar' konseptiyle takım oyunu oynandı. İki takımında iddialı sözleri sonrasında haftanın 3. eleme adayı belli oldu. Heyecan dolu yarışmadan öne çıkanlar şu şekilde:
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'BENCİL DEĞİLİZ'
Onur, "Mavi takım olarak bencil değiliz. Biliyorsunuz, burada çok bencil olunca takımlarda genelde sıkıntılar çıkabiliyor. Mavi takımda öneri yapıldığında bunlar kesinlikle yapılıyor ve uygulanıyor. Takım ruhu kesinlikle var. Takım ruhu dinamik, enerjik ve mükemmel bu da bizim skorlarımıza yansıyor." dedi.
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'KUSURSUZ GİDİYORUZ'
Kerem de, "Kusursuz gidiyoruz ve bu bir tesadüf değil. Altında birçok etken var. Biz iyi bir takım olduk, herkes birbirine fazlasıyla saygı gösteriyor. Bu yarışda en büyük avantajımız sanki 0-0 gibi düşünüp bu oyunu da almayı düşünüyoruz" şeklinde konuştu.
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TAKIM OYUNU
Dolmalar konseptiyle yarışmacılardan; şalgam dolması, enginar dolması, karışık kuru dolma, kavun dolması, şıhıl mahşi ve kaburga dolması istedi. Takım oyununu kazanan Mavi takım oldu.
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ELEME ADAYI
MasterChef Türkiye'de dokunulmazlık oyununun kazananı Erim, 3. eleme adayı Semih oldu.