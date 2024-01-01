Masterchef'te 3. eleme adayı belli oldu! Nefes kesen mücadele

'KUSURSUZ GİDİYORUZ'

Kerem de, "Kusursuz gidiyoruz ve bu bir tesadüf değil. Altında birçok etken var. Biz iyi bir takım olduk, herkes birbirine fazlasıyla saygı gösteriyor. Bu yarışda en büyük avantajımız sanki 0-0 gibi düşünüp bu oyunu da almayı düşünüyoruz" şeklinde konuştu.