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Sebzeleri Çiğ Tüketmek Mi Daha Sağlıklı Yoksa Pişmiş Mi?

Düzenli sebze tüketiminin, bağışıklığı güçlendirdiği ve vücudu vitamine doyurduğu uzun yıllardır bilinen bir gerçek.

  1. Çiğ şekilde tüketilen sebzelerin çözünmez lif oranları, pişen sebzelere oranla daha yüksektir. Çiğ sebze tüketimi, başta kabızlık olmak üzere birçok sindirim rahatsızlığının önüne geçebilir.

    Çiğ şekilde tüketilen sebzelerin çözünmez lif oranları, pişen sebzelere oranla daha yüksektir. Çiğ sebze tüketimi, başta kabızlık olmak üzere birçok sindirim rahatsızlığının önüne geçebilir.

  2. Çiğ sebze tüketiminin faydaları, sadece sindirim sağlığıyla sınırlı değildir. Yeni Zelandalı bilim insanları, çiğ sebze tüketiminin ruh sağlığını iyileştirebildiğini keşfetti. Otago Üniversitesi tarafından yapılan araştırmada, sebzeleri çiğ şekilde tüketmenin kaygı ve depresyonu azalttığı kanıtlandı.

    Çiğ sebze tüketiminin faydaları, sadece sindirim sağlığıyla sınırlı değildir. Yeni Zelandalı bilim insanları, çiğ sebze tüketiminin ruh sağlığını iyileştirebildiğini keşfetti. Otago Üniversitesi tarafından yapılan araştırmada, sebzeleri çiğ şekilde tüketmenin kaygı ve depresyonu azalttığı kanıtlandı.

  3. Çiğ beslenmenin, kilo kontrolünde de olumlu etkileri olduğu biliniyor. Dünyaca ünlü oyuncu Megan Fox, sebzeleri çiğ tüketerek daha uzun süre tok kaldığını ve daha az kalori aldığını açıklamıştı.

    Çiğ beslenmenin, kilo kontrolünde de olumlu etkileri olduğu biliniyor. Dünyaca ünlü oyuncu Megan Fox, sebzeleri çiğ tüketerek daha uzun süre tok kaldığını ve daha az kalori aldığını açıklamıştı.

  4. Beslenme uzmanı Pauline Cox, ''Sebzelerin pişirilmesi, besin değerlerinin kaybolmasına yol açabilir. Özellikle C vitamini gibi faydalı bileşikler, ısıya duyarlıdır. Bu nedenle sebzeleri çiğ şekilde tüketmek en doğru yöntemdir'' dedi.

    Beslenme uzmanı Pauline Cox, ''Sebzelerin pişirilmesi, besin değerlerinin kaybolmasına yol açabilir. Özellikle C vitamini gibi faydalı bileşikler, ısıya duyarlıdır. Bu nedenle sebzeleri çiğ şekilde tüketmek en doğru yöntemdir'' dedi.

  5. Uzman isim, özellikle tatlı patates, kale, kereviz, karnabahar, bebek mısır, kabak ve Brüksel lahanası gibi sebzelerin çiğ tüketilmesi gerektiğini belirtti.

    Uzman isim, özellikle tatlı patates, kale, kereviz, karnabahar, bebek mısır, kabak ve Brüksel lahanası gibi sebzelerin çiğ tüketilmesi gerektiğini belirtti.

  6. Çiğ sebzelerin yüksek antioksidan içerikleriyle vücudun zararlı maddelerden arınmasına ve yaşlanmayı geciktiren fitobesinlerden yararlanmasına da destek olduklarına bilinir.

    Çiğ sebzelerin yüksek antioksidan içerikleriyle vücudun zararlı maddelerden arınmasına ve yaşlanmayı geciktiren fitobesinlerden yararlanmasına da destek olduklarına bilinir.