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Fıstık Mı, Badem Mi Daha Fazla Protein İçeriyor?

Badem ve fıstık, belirgin besinsel faydaları olan popüler sağlıklı atıştırmalıklardır.

  1. Badem ve fıstık, kuruyemiş dünyasında en yaygın iki seçenektir. Çıtır dokusu, lezzetli aroması ve yüksek protein içeriği nedeniyle sağlık bilincine sahip kişiler arasında popüler bir atıştırmalıktır. Bununla birlikte, bu iki besinsel güç merkezinden hangisi daha iyi bir seçenektir? Peki, sağlıklı bir vücut için badem mi yoksa fıstık mı daha faydalı?

    Badem ve fıstık, kuruyemiş dünyasında en yaygın iki seçenektir. Çıtır dokusu, lezzetli aroması ve yüksek protein içeriği nedeniyle sağlık bilincine sahip kişiler arasında popüler bir atıştırmalıktır. Bununla birlikte, bu iki besinsel güç merkezinden hangisi daha iyi bir seçenektir? Peki, sağlıklı bir vücut için badem mi yoksa fıstık mı daha faydalı?

  2. Uzmanlar, her iki besinin de protein kaynağı olduğunu vurgulasa da aralarında belirgin bir fark bulunuyor. 100 gram fıstık yaklaşık 26 gram protein içerirken, aynı miktarda badem 21 gram protein sunuyor. Bu verilere göre, protein açısından fıstık bir adım öne çıkıyor.

    Uzmanlar, her iki besinin de protein kaynağı olduğunu vurgulasa da aralarında belirgin bir fark bulunuyor. 100 gram fıstık yaklaşık 26 gram protein içerirken, aynı miktarda badem 21 gram protein sunuyor. Bu verilere göre, protein açısından fıstık bir adım öne çıkıyor.

  3. Ancak seçim yaparken sadece protein miktarını değil, diğer besin değerlerini de göz önünde bulundurmak önemli. Badem, E vitamini ve sağlıklı yağlar açısından daha zengin bir içeriğe sahipken, fıstık daha fazla enerji ve magnezyum sağlıyor.

    Ancak seçim yaparken sadece protein miktarını değil, diğer besin değerlerini de göz önünde bulundurmak önemli. Badem, E vitamini ve sağlıklı yağlar açısından daha zengin bir içeriğe sahipken, fıstık daha fazla enerji ve magnezyum sağlıyor.

  4. B VE E VİTAMİNİ Yer fıstığı ve badem, B ve E gibi aynı vitaminlerin farklı seviyelerine sahiptir. Antioksidan E vitamini alımınızı artırmanız gerekiyorsa, daha fazla badem yemelisiniz çünkü bir ons badem günlük miktarınızın %45'ini içerir.

    B VE E VİTAMİNİ Yer fıstığı ve badem, B ve E gibi aynı vitaminlerin farklı seviyelerine sahiptir. Antioksidan E vitamini alımınızı artırmanız gerekiyorsa, daha fazla badem yemelisiniz çünkü bir ons badem günlük miktarınızın %45'ini içerir.

  5. PROTEİN Yer fıstığı ve badem her ikisi de protein açısından zengindir. Hangi kuruyemişin protein içeriğinin yüksek olduğunu öğrenince şaşıracaksınız. Bademler iki kritik amino asit açısından düşüktür: metionin ve lizin. Tersine, yer fıstığı lizin ve metioninin iyi bir kaynağıdır. 100 gramında 21,2 g protein bulunan bademlerle karşılaştırıldığında, yer fıstığında 24,4 g bulunur, bu da %15 daha fazla proteindir.

    PROTEİN Yer fıstığı ve badem her ikisi de protein açısından zengindir. Hangi kuruyemişin protein içeriğinin yüksek olduğunu öğrenince şaşıracaksınız. Bademler iki kritik amino asit açısından düşüktür: metionin ve lizin. Tersine, yer fıstığı lizin ve metioninin iyi bir kaynağıdır. 100 gramında 21,2 g protein bulunan bademlerle karşılaştırıldığında, yer fıstığında 24,4 g bulunur, bu da %15 daha fazla proteindir.

  6. DOYMUŞ YAĞ Doymuş yağlar söz konusu olduğunda, her iki kuruyemiş birbirinden oldukça farklıdır. Yer fıstığı çok fazla doymuş yağ içerir; ancak bademde yer fıstığından %51 daha az bulunur. Yer fıstığı 100 gramda 7,7 gr doymuş yağ içerirken, badem 3,8 gr içerir.

    DOYMUŞ YAĞ Doymuş yağlar söz konusu olduğunda, her iki kuruyemiş birbirinden oldukça farklıdır. Yer fıstığı çok fazla doymuş yağ içerir; ancak bademde yer fıstığından %51 daha az bulunur. Yer fıstığı 100 gramda 7,7 gr doymuş yağ içerirken, badem 3,8 gr içerir.

  7. KALORİ Hem yer fıstığı hem de badem kalorisi yüksektir. Besin değeri daha yüksek olan bademler doğası gereği biraz daha yüksek kalori içeriğine sahiptir. 100 gramlık bir yer fıstığı porsiyonu 567 kalori sunarken, eşdeğer bir badem porsiyonu 579 kalori sunar.

    KALORİ Hem yer fıstığı hem de badem kalorisi yüksektir. Besin değeri daha yüksek olan bademler doğası gereği biraz daha yüksek kalori içeriğine sahiptir. 100 gramlık bir yer fıstığı porsiyonu 567 kalori sunarken, eşdeğer bir badem porsiyonu 579 kalori sunar.

  8. VİTAMİNLER B1, B3, B5, B6 vitaminleri ve B9 vitamininin folat versiyonu gibi B grubu vitaminlerinin çoğu yer fıstığında daha bol miktarda bulunur. Buna karşılık, badem daha fazla B2 vitamini ve E vitamini içerir. Yer fıstığı A vitamini bakımından tamamen eksiktir, oysa bademler. C vitamini, D vitamini, K vitamini ve B12 vitamini bademde veya yer fıstığında bulunmaz.

    VİTAMİNLER B1, B3, B5, B6 vitaminleri ve B9 vitamininin folat versiyonu gibi B grubu vitaminlerinin çoğu yer fıstığında daha bol miktarda bulunur. Buna karşılık, badem daha fazla B2 vitamini ve E vitamini içerir. Yer fıstığı A vitamini bakımından tamamen eksiktir, oysa bademler. C vitamini, D vitamini, K vitamini ve B12 vitamini bademde veya yer fıstığında bulunmaz.