AFAD Açıkladı: Deprem Riski En Az Olan İller!
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre deprem riskinin az olduğu iller belirlendi.
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Uzmanlar, fay hatları ve tektonik yapısı nedeniyle aktif deprem ülkesi olan Türkiye'de, riskli bölgeleri işaret etmeye devam ediyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre deprem riskinin az olduğu iller belirlendi.
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İşte, o iller...
EDİRNE
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ANKARA
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SİNOP
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GİRESUN
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TRABZON
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RİZE
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ARTVİN
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KIRIKKALE
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AKSARAY
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NEVŞEHİR
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ADANA
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NİĞDE
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KONYA
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KARAMAN