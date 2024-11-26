Hamburgerden At Eti Çıktı
Tarım ve Orman Bakanlığı yeni listeyi açıkladı!
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Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda sektöründeki hileli ürünlerle ilgili denetimlerine devam ediyor. Bu kez en en dikkat çeken ürün at ve eşek eti ile yapılan hamburger oldu.
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Sağlığı tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş ve değiştirilmiş ürün sayısı 26 Kasım 2024 tarihi itibariyle 158, taklit veya tağşiş yapılan gıdaların sayısı ise 771'e çıktı.
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İzmir'de ve Aydın'daki pek çok firma bakanlığın hileli ürünler listesinde yer aldı.
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HAMBURGERDEN AT VE EŞEK ETİ ÇIKTI Listedeki Mersin'de bulunan Caps Burger Bistro işletmesinin hamburger köftesine at ve eşek eti karıştırdığı da dikkat çekiyor.
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Daha önce yine listede olan SSC GRUP TARIM GIDA ZEYTİNYAĞI TİC. LTD. ŞTİ. bir kez daha listede yer aldı.