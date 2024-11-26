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Hamburgerden At Eti Çıktı

Tarım ve Orman Bakanlığı yeni listeyi açıkladı!

  1. Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda sektöründeki hileli ürünlerle ilgili denetimlerine devam ediyor. Bu kez en en dikkat çeken ürün at ve eşek eti ile yapılan hamburger oldu.

    Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda sektöründeki hileli ürünlerle ilgili denetimlerine devam ediyor. Bu kez en en dikkat çeken ürün at ve eşek eti ile yapılan hamburger oldu.

  2. Sağlığı tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş ve değiştirilmiş ürün sayısı 26 Kasım 2024 tarihi itibariyle 158, taklit veya tağşiş yapılan gıdaların sayısı ise 771'e çıktı.

    Sağlığı tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş ve değiştirilmiş ürün sayısı 26 Kasım 2024 tarihi itibariyle 158, taklit veya tağşiş yapılan gıdaların sayısı ise 771'e çıktı.

  3. İzmir'de ve Aydın'daki pek çok firma bakanlığın hileli ürünler listesinde yer aldı.

    İzmir'de ve Aydın'daki pek çok firma bakanlığın hileli ürünler listesinde yer aldı.

  4. HAMBURGERDEN AT VE EŞEK ETİ ÇIKTI Listedeki Mersin'de bulunan Caps Burger Bistro işletmesinin hamburger köftesine at ve eşek eti karıştırdığı da dikkat çekiyor.

    HAMBURGERDEN AT VE EŞEK ETİ ÇIKTI Listedeki Mersin'de bulunan Caps Burger Bistro işletmesinin hamburger köftesine at ve eşek eti karıştırdığı da dikkat çekiyor.

  5. Daha önce yine listede olan SSC GRUP TARIM GIDA ZEYTİNYAĞI TİC. LTD. ŞTİ. bir kez daha listede yer aldı.

    Daha önce yine listede olan SSC GRUP TARIM GIDA ZEYTİNYAĞI TİC. LTD. ŞTİ. bir kez daha listede yer aldı.