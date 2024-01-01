Masterchef'te ödül oyununu kazanan yarışmacı belli oldu

Masterchef ödül oyununda konsept 'bıçaklar' oldu. Somer Şef, "Burada gördüğünüz gibi 5 yarışmacımız için 5 değişik cins bıçak var. Burada şef bıçağı dil balığı çalışacak, et bıçağı alan arkadaşlarımız kuzu kol çalışacak, sebze bıçağı alan arkadaşlarımız tam da mevsimi olduğu için kereviz çalışacak. Ekmek bıçağı alan arkadaşlarımız hamur işi çalışacak. Dilimleme bıçağı alan arkadaşlarımız ise bonfile çalışacak.

Dilimleme bıçağı alan arkadaşlarımız ise bonfile çalışacak. Kural şu seçtiğiniz bıçak haricinde hiçbir bıçağınız yok. Bütün işlerinizi o bıçağınızla yapacaksınız. Direk takımlara bakmaksızın kazanan yarışmacı direk bir üst tura çıkacak" dedi.