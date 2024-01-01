Ayça Ayşin Turan'ın Tesettürlü Hali Çok Beğenildi

Veli toplantısında facia: Baba, hayatını kaybetti
Veli toplantısında facia: Baba, hayatını kaybetti
İyi Sürücü Kaskoya Az Öder!
İyi Sürücü Kaskoya Az Öder!
Sponsorlu İçerik
Kardeşinin okulda tartıştığı iki öğretmeni tekme tokat dövdü
Kardeşinin okulda tartıştığı iki öğretmeni tekme tokat dövdü
'Köpek velisi' tutuklandı
'Köpek velisi' tutuklandı
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: Toplu sözleşme sistemi tıkanmıştır
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: Toplu sözleşme sistemi tıkanmıştır
Emniyet deposundan mühimmat hırsızlığına ilişkin 7 şüpheli tutuklandı
Emniyet deposundan mühimmat hırsızlığına ilişkin 7 şüpheli tutuklandı
Erdoğan: Suriye'de yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyoruz
Erdoğan: Suriye'de yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyoruz
5 yaşındaki çocuğun bağırsağından 38 mıknatıslı boncuk çıkarıldı!
5 yaşındaki çocuğun bağırsağından 38 mıknatıslı boncuk çıkarıldı!
İş bırakan aile hekimleri hakkında açıklama!
İş bırakan aile hekimleri hakkında açıklama!
TRT World Forum'daki protestoda 9 kişi tutuklandı
TRT World Forum'daki protestoda 9 kişi tutuklandı
MGK, yarın toplanacak: Ana gündem Suriye
MGK, yarın toplanacak: Ana gündem Suriye
Gözler kasım enflasyonunda: Ekonomistler ne bekliyor?
Gözler kasım enflasyonunda: Ekonomistler ne bekliyor?
Bir ilde Türkiye Kart uygulaması başladı
Bir ilde Türkiye Kart uygulaması başladı
Davutoğlu: Esad, Erdoğan'a verdiği küstah cevapların bedelini ödüyor
Davutoğlu: Esad, Erdoğan'a verdiği küstah cevapların bedelini ödüyor
Bu okul sınavda birinci olan öğrencisine sıfır otomobil hediye edecek
Bu okul sınavda birinci olan öğrencisine sıfır otomobil hediye edecek
Erdoğan: Geçmişi reddetmek yerine, tarihi bir bütün olarak kucaklıyoruz
Erdoğan: Geçmişi reddetmek yerine, tarihi bir bütün olarak kucaklıyoruz
Yenidoğan Çetesi'nde gizemli ölüm! İnfaz mı intihar mı?
Yenidoğan Çetesi'nde gizemli ölüm! İnfaz mı intihar mı?
Bakanlıktan 'Çocuk yuvasında bebek satışı' iddialarına yalanlama
Bakanlıktan 'Çocuk yuvasında bebek satışı' iddialarına yalanlama
MÜSİAD Başkanı: Asgari ücrete yüzde 25'in üzerinde zam doğru değil
MÜSİAD Başkanı: Asgari ücrete yüzde 25'in üzerinde zam doğru değil
O ülkeler Türkiye'ye kapıları tamamen kapatıyor
O ülkeler Türkiye'ye kapıları tamamen kapatıyor
Lastikçide randevu bulamayan bu okula koşuyor
Lastikçide randevu bulamayan bu okula koşuyor
Türkiye istasyon ve LPG'li araç sayısında dünya lideri
Türkiye istasyon ve LPG'li araç sayısında dünya lideri
'Nazım Hikmet'in eseri kütüphanelerde yasaklandı' iddiasına yalanlama
'Nazım Hikmet'in eseri kütüphanelerde yasaklandı' iddiasına yalanlama
Kasımda fiyatı en çok artan ve azalan ürünler
Kasımda fiyatı en çok artan ve azalan ürünler
Ev sahipleri dikkat! O ödeme için son gün
Ev sahipleri dikkat! O ödeme için son gün
Aile hekimleri bugün iş bırakıyor: 6 Aralık'a kadar sürecek
Aile hekimleri bugün iş bırakıyor: 6 Aralık'a kadar sürecek
Kasım ayı enflasyonu yarın belli olacak
Kasım ayı enflasyonu yarın belli olacak
En ucuz otomobiller belli oldu: İşte piyasadaki en uygun 15 araç
En ucuz otomobiller belli oldu: İşte piyasadaki en uygun 15 araç
Bakan Işıkhan'dan 'asgari ücret' açıklaması: Kriterimiz net
Bakan Işıkhan'dan 'asgari ücret' açıklaması: Kriterimiz net
İstanbul başsavcısına suikast planı! Örgütün 9 üyesi yakalandı
İstanbul başsavcısına suikast planı! Örgütün 9 üyesi yakalandı

Ayça Ayşin Turan'ın Tesettürlü Hali Çok Beğenildi

Cami paylaşımına yorum yağdı

  1. Rol aldığı yapımlardaki başarısı ve güzelliğiyle adından sıkça söz ettiğimiz ünlü oyuncu Ayça Ayşin Turan Abu Dabi ziyareti sırasında Şeyh Zayid Camii'ni gezdi. Başını örtüp peş peşe pozlar veren Ayça Ayşin Turan'ın tesettürlü hali çok beğenildi.

    Rol aldığı yapımlardaki başarısı ve güzelliğiyle adından sıkça söz ettiğimiz ünlü oyuncu Ayça Ayşin Turan Abu Dabi ziyareti sırasında Şeyh Zayid Camii'ni gezdi. Başını örtüp peş peşe pozlar veren Ayça Ayşin Turan'ın tesettürlü hali çok beğenildi.

  2. Dinle Sevgili, Karagül, Meryem, Zemheri, Arıza, Ada Masalı ve Kader Bağları gibi birçok başarılı projede yer alan ünlü oyuncu Ayça Ayşin Turan bir süredir ekranlardan uzak kaldı.

    Dinle Sevgili, Karagül, Meryem, Zemheri, Arıza, Ada Masalı ve Kader Bağları gibi birçok başarılı projede yer alan ünlü oyuncu Ayça Ayşin Turan bir süredir ekranlardan uzak kaldı.

  3. Dijital platformlardaki projelerde de boy gösteren Ayça Ayşin Turan son olarak Abu Dabi ziyareti sırasında Şeyh Zayid Camii'ni gezdi.<p> Beyazlar içerisinde başını örten ünlü ismin tesettürlü hali çok beğenildi.

    Dijital platformlardaki projelerde de boy gösteren Ayça Ayşin Turan son olarak Abu Dabi ziyareti sırasında Şeyh Zayid Camii'ni gezdi.

    Beyazlar içerisinde başını örten ünlü ismin tesettürlü hali çok beğenildi.

  4. Ayça Ayşin Turan'ın peş peşe paylaştığı karelerine kısa sürede beğeni ve yorum yağdı. <p> Ünlü isme sosyal medyada; 'çok güzelsin', 'çok yakışmış', 'harika görünüyorsun' gibi yorumlar yapıldı.

    Ayça Ayşin Turan'ın peş peşe paylaştığı karelerine kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.

    Ünlü isme sosyal medyada; 'çok güzelsin', 'çok yakışmış', 'harika görünüyorsun' gibi yorumlar yapıldı.

  5. İşte Ayça Ayşin Turan'ın beğeni alan o fotoğrafıları...

    İşte Ayça Ayşin Turan'ın beğeni alan o fotoğrafıları...

  6. Ayça Ayşin Turan kimdir?<p> Turan, 25 Ekim 1992'de Sinop'ta dünyaya geldi. Eğitimini İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde tamamladı. İki taraftan da Karadenizli olan Turan'ın babası Kastamonulu, annesi ise Sinopludur.

    Ayça Ayşin Turan kimdir?

    Turan, 25 Ekim 1992'de Sinop'ta dünyaya geldi. Eğitimini İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde tamamladı. İki taraftan da Karadenizli olan Turan'ın babası Kastamonulu, annesi ise Sinopludur.

  7. Turan, kariyerine popüler Türk dizileriyle başladı. 2011-2012 yılları arasında FOX'ta yayımlanan Türk yapımı Dinle Sevgili adlı günlük dizide Gülfem rolüyle tanındı. 2014 yılında Karagül adlı dizide Ada karakterini canlandırdı. 2015 yılında vizyona giren Sevimli Tehlikeli filminde Zeliş karakterini canlandırdı.

    Turan, kariyerine popüler Türk dizileriyle başladı. 2011-2012 yılları arasında FOX'ta yayımlanan Türk yapımı Dinle Sevgili adlı günlük dizide Gülfem rolüyle tanındı. 2014 yılında Karagül adlı dizide Ada karakterini canlandırdı. 2015 yılında vizyona giren Sevimli Tehlikeli filminde Zeliş karakterini canlandırdı.

  8. Karagül dizisinden sonra 2016-2018 yılları arasında; Altınsoylar ve Meryem adlı dizilerde başrolde oynadı. Zemheri dizisinde başrol oyuncusu olarak "Firuze" karakterini canlandırdı.

    Karagül dizisinden sonra 2016-2018 yılları arasında; Altınsoylar ve Meryem adlı dizilerde başrolde oynadı. Zemheri dizisinde başrol oyuncusu olarak "Firuze" karakterini canlandırdı.

  9. Ekim 2020 tarihinde başlayan Arıza dizisinde başrol olan "Halide"yi canlandırdı. 15 Haziran 2021 tarihinde yayına başlayan ve 11 Aralık 2021 tarihinde sona eren Ada Masalı adlı dizide "Haziran Sedefli" karakterini canlandırdı. Oyuncu 1,67 boyundadır.

    Ekim 2020 tarihinde başlayan Arıza dizisinde başrol olan "Halide"yi canlandırdı. 15 Haziran 2021 tarihinde yayına başlayan ve 11 Aralık 2021 tarihinde sona eren Ada Masalı adlı dizide "Haziran Sedefli" karakterini canlandırdı. Oyuncu 1,67 boyundadır.