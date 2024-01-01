Ayça Ayşin Turan'ın Tesettürlü Hali Çok Beğenildi
Cami paylaşımına yorum yağdı
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Rol aldığı yapımlardaki başarısı ve güzelliğiyle adından sıkça söz ettiğimiz ünlü oyuncu Ayça Ayşin Turan Abu Dabi ziyareti sırasında Şeyh Zayid Camii'ni gezdi. Başını örtüp peş peşe pozlar veren Ayça Ayşin Turan'ın tesettürlü hali çok beğenildi.
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Dinle Sevgili, Karagül, Meryem, Zemheri, Arıza, Ada Masalı ve Kader Bağları gibi birçok başarılı projede yer alan ünlü oyuncu Ayça Ayşin Turan bir süredir ekranlardan uzak kaldı.
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Dijital platformlardaki projelerde de boy gösteren Ayça Ayşin Turan son olarak Abu Dabi ziyareti sırasında Şeyh Zayid Camii'ni gezdi.
Beyazlar içerisinde başını örten ünlü ismin tesettürlü hali çok beğenildi.
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Ayça Ayşin Turan'ın peş peşe paylaştığı karelerine kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.
Ünlü isme sosyal medyada; 'çok güzelsin', 'çok yakışmış', 'harika görünüyorsun' gibi yorumlar yapıldı.
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İşte Ayça Ayşin Turan'ın beğeni alan o fotoğrafıları...
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Ayça Ayşin Turan kimdir?
Turan, 25 Ekim 1992'de Sinop'ta dünyaya geldi. Eğitimini İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde tamamladı. İki taraftan da Karadenizli olan Turan'ın babası Kastamonulu, annesi ise Sinopludur.
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Turan, kariyerine popüler Türk dizileriyle başladı. 2011-2012 yılları arasında FOX'ta yayımlanan Türk yapımı Dinle Sevgili adlı günlük dizide Gülfem rolüyle tanındı. 2014 yılında Karagül adlı dizide Ada karakterini canlandırdı. 2015 yılında vizyona giren Sevimli Tehlikeli filminde Zeliş karakterini canlandırdı.
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Karagül dizisinden sonra 2016-2018 yılları arasında; Altınsoylar ve Meryem adlı dizilerde başrolde oynadı. Zemheri dizisinde başrol oyuncusu olarak "Firuze" karakterini canlandırdı.
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Ekim 2020 tarihinde başlayan Arıza dizisinde başrol olan "Halide"yi canlandırdı. 15 Haziran 2021 tarihinde yayına başlayan ve 11 Aralık 2021 tarihinde sona eren Ada Masalı adlı dizide "Haziran Sedefli" karakterini canlandırdı. Oyuncu 1,67 boyundadır.