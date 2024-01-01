Masterchef'te Elenen İsim Belli Oldu! Somer Şef Kerem İle Şirin'i Uyardı

SOMER ŞEF'TEN KEREM İLE ŞİRİN'E UYARI

Somer Şef potadaki yarışmacılar Kerem ve Şirin'i böyle uyardı: Hem performanslarıyla hem arkadaşların oylarıyla favori gösterilen pek çok yarışmacı bugün final oynuyorlar. Ve maalesef içinizden biri elenecek. Her zaman olduğu gibi ilk önce verdiğimiz ürünle iyi bir yaratıcılık yapacaksınız. Buradan toplayacağınız puanlar bir sonraki etapta alacağınız puanlarla toplanacak. Ve sonuçta en düşük puan alan yarışmacımız bizlere veda edecek. Dördüncü kez puan yarışması yapıyoruz burada. Ve bu puanı yarışmaya gelmeyen Şirin ve Kerem var. Sizlere özellikle tekrardan söylemek istiyoruz. Bu ilk etapta alacağınız puanlar çok önemli. Çünkü çok geri düşerseniz o zaman şef tabağında sadece sizin performansınız değil arkadaşlarınızın da düşük performansını beklemek durumunda kalırsınız. O yüzden ne yapın ne edin farkı açmamaya çalışın.