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Masterchef'te Elenen İsim Belli Oldu! Somer Şef Kerem İle Şirin'i Uyardı

Masterchef'te elenen isim belli oldu! Somer Şef Kerem ile Şirin'i uyardı

  1. Masterchef'te bir isim daha hayallerine veda etti. Dişe diş mücadelede birbirinden güzel tabaklar hazırlandı. İki aşamalı yarışmada şefler ilk etapta yarışmacılardan Konuralp pirinci ile yaratıcılık yapmalarını istedi.

    Masterchef'te bir isim daha hayallerine veda etti. Dişe diş mücadelede birbirinden güzel tabaklar hazırlandı. İki aşamalı yarışmada şefler ilk etapta yarışmacılardan Konuralp pirinci ile yaratıcılık yapmalarını istedi.

  2. ÇOCUKLUĞUMUN PİRİNCİ<p> Mehmet Şef benim çocukluğumun pirinci var şimdi sırada dedi ve Konuralp pirinci ile ilgili bilgiler verdi; Düzce ilimizin çok değerli bir pirinci gerçekten. Batı Karadeniz'in en önemli tarım illerinden bir tanesi, Düzce. Konuralp pirinci bizim çocukluğumuzun Mevlid pilavlarında, sünnet günü pilavlarında olurdu. Kasaba pirinci diyorlar. Çocukluğumuzda bu pirinç büyük kazanlarda yapılır. Yani kırık pirinç gibi gözükür ama performansı gerçekten çok yüksektir. Nişasta oranı yüksektir. Bu pirincin en büyük özelliği aroması. Bu pilavı yaparken büyük kazana yağı koyarlar. Bütün soğanı atıp o soğanın kokusunu yağa geçirirler. Sonra pirinci kavurup nohutlu pilav yaparlar. Ve kesinlikle kemik suyuna yaparlar.

    ÇOCUKLUĞUMUN PİRİNCİ

    Mehmet Şef benim çocukluğumun pirinci var şimdi sırada dedi ve Konuralp pirinci ile ilgili bilgiler verdi; Düzce ilimizin çok değerli bir pirinci gerçekten. Batı Karadeniz'in en önemli tarım illerinden bir tanesi, Düzce. Konuralp pirinci bizim çocukluğumuzun Mevlid pilavlarında, sünnet günü pilavlarında olurdu. Kasaba pirinci diyorlar. Çocukluğumuzda bu pirinç büyük kazanlarda yapılır. Yani kırık pirinç gibi gözükür ama performansı gerçekten çok yüksektir. Nişasta oranı yüksektir. Bu pirincin en büyük özelliği aroması. Bu pilavı yaparken büyük kazana yağı koyarlar. Bütün soğanı atıp o soğanın kokusunu yağa geçirirler. Sonra pirinci kavurup nohutlu pilav yaparlar. Ve kesinlikle kemik suyuna yaparlar.

  3. SOMER ŞEF'TEN KEREM İLE ŞİRİN'E UYARI <p> Somer Şef potadaki yarışmacılar Kerem ve Şirin'i böyle uyardı: Hem performanslarıyla hem arkadaşların oylarıyla favori gösterilen pek çok yarışmacı bugün final oynuyorlar. Ve maalesef içinizden biri elenecek. Her zaman olduğu gibi ilk önce verdiğimiz ürünle iyi bir yaratıcılık yapacaksınız. Buradan toplayacağınız puanlar bir sonraki etapta alacağınız puanlarla toplanacak. Ve sonuçta en düşük puan alan yarışmacımız bizlere veda edecek. Dördüncü kez puan yarışması yapıyoruz burada. Ve bu puanı yarışmaya gelmeyen Şirin ve Kerem var. Sizlere özellikle tekrardan söylemek istiyoruz. Bu ilk etapta alacağınız puanlar çok önemli. Çünkü çok geri düşerseniz o zaman şef tabağında sadece sizin performansınız değil arkadaşlarınızın da düşük performansını beklemek durumunda kalırsınız. O yüzden ne yapın ne edin farkı açmamaya çalışın.

    SOMER ŞEF'TEN KEREM İLE ŞİRİN'E UYARI

    Somer Şef potadaki yarışmacılar Kerem ve Şirin'i böyle uyardı: Hem performanslarıyla hem arkadaşların oylarıyla favori gösterilen pek çok yarışmacı bugün final oynuyorlar. Ve maalesef içinizden biri elenecek. Her zaman olduğu gibi ilk önce verdiğimiz ürünle iyi bir yaratıcılık yapacaksınız. Buradan toplayacağınız puanlar bir sonraki etapta alacağınız puanlarla toplanacak. Ve sonuçta en düşük puan alan yarışmacımız bizlere veda edecek. Dördüncü kez puan yarışması yapıyoruz burada. Ve bu puanı yarışmaya gelmeyen Şirin ve Kerem var. Sizlere özellikle tekrardan söylemek istiyoruz. Bu ilk etapta alacağınız puanlar çok önemli. Çünkü çok geri düşerseniz o zaman şef tabağında sadece sizin performansınız değil arkadaşlarınızın da düşük performansını beklemek durumunda kalırsınız. O yüzden ne yapın ne edin farkı açmamaya çalışın.

  4. MEHMET ŞEF'İN LEZZETLİ TABAĞI <p> İkinci etapta yarışmacılardan Mehmet Şef'in lezzetli tabağını yapmaları istendi. Duxelle Pirzola yapan yarışmacılardan en az puanı alan kişi yarışmaya veda etti. İşte Mehmet Şef'in lezzetli tabağı Duxelle Pirzola tarifi...

    MEHMET ŞEF'İN LEZZETLİ TABAĞI

    İkinci etapta yarışmacılardan Mehmet Şef'in lezzetli tabağını yapmaları istendi. Duxelle Pirzola yapan yarışmacılardan en az puanı alan kişi yarışmaya veda etti. İşte Mehmet Şef'in lezzetli tabağı Duxelle Pirzola tarifi...

  5. ELENEN İSİM BELLİ OLDU<p> Masterchef'te bir isim daha hayallerine veda etti. Şefler en düşük puanı alan bir ismi daha yarışmadan eledi. 32 puan alan Kaan Masterchef'e veda etti.

    ELENEN İSİM BELLİ OLDU

    Masterchef'te bir isim daha hayallerine veda etti. Şefler en düşük puanı alan bir ismi daha yarışmadan eledi. 32 puan alan Kaan Masterchef'e veda etti.