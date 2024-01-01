Poşet Çayın Zararından Kurtulun! Evde Yapmak Çok Kolay Ve Sağlıklıymış
Poşet çayın zararından kurtulun! Evde yapmak çok kolay ve sağlıklıymış
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İster biraz çay yaprağı satın almış olun, ister kendi çay karışımlarınızı oluşturmayı denemek isteyin, çay poşeti olmadan gevşek çayın tadını çıkarmak zor olabilir. Neyse ki kendi çay poşetlerinizi hızlı bir şekilde hazırlamanın birkaç yolu var. Kahve filtresinden veya kumaştan bir çay poşetini katlamak veya kendi yeniden kullanılabilir kumaş çay poşetinizi dikmek, sadece birkaç dakika içinde sıcak bir fincan çayın tadını çıkarmanın kolay yoludur.
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KAHVE FİLTRESİ İLE ÇAY POŞETİ NASIL YAPILIR?
Kahve filtresini düzleştirin ve iki tarafını kesin. Daireyi iki düz tarafı birbirine bakacak ve iki kavisli tarafı birbirine bakacak şekilde daha dikdörtgen bir şekle dönüştürün. Çayınızı filtrenin içine yerleştirin. Düz filtrenin ortasına yaklaşık 1 çorba kaşığı veya 14 g çay yaprağı koyun.
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Filtreyi, iki düz kenarı birbirine değecek şekilde ikiye katlayın ve böylece, üç açık kenarı olan bir cep oluşur. Çay yaprakları ortada olmalıdır. Uzun, açık tarafın kenarlarını çay yapraklarına doğru yuvarladığınızda cebin bir tarafı kapanacaktır. Çay yapraklarını güvenli bir şekilde tutmak için birkaç küçük 0,32 santim katlama veya yuvarlanma hareketi yapabilirsiniz.
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Dikiş yerini ortaladıktan sonra paketi ikiye katlayın. Paketin üst kısmı yerine uzun katlanmış kenar ortada olmalı. Paketi kendinize doğru yuvarladığınız bir silindir gibi düşünmelisiniz. İki kısa ucu birbirine değecek şekilde ikiye katlayın ve üstteki iki köşeyi katlayıp, sicim için zımbalayın. Çay poşetinin üst kısmı ok şeklinde olacak şekilde açık kenarın iki köşesini aşağı doğru katlayın. Katların ortasına bir parça sicim yerleştirin ve torbayı zımbalayın.
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TÜLBENT ÇAY POŞETİ İÇİN NASIL KATLANIR?
Yaklaşık 10?a 10 santim boyutunda bir tülbent kesin. Bu size bir kaşık çay yaprağı için yeterli alan sağlar. Çay yaprağı karışımı çok ince ise iki parça tülbenti üst üste koyabilirsiniz. Çay yapraklarını tülbentin ortasına koyun. Çoğu zaman 1 çorba kaşığı veya 14 gram doğru miktardır. Ancak mağazadan satın alınan çay yapraklarında önerilen porsiyon boyutunun olup olmadığını kontrol etmelisiniz. Ev yapımı karışımlar için kullanılacak doğru miktarı bulmak biraz deneme yanılma gerektirebilir.
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Tülbentin dört köşesini toplayın ve bükerek kapatın. Çay yaprakları içeride olacak şekilde dört köşenin her birini bir elinize alın ve tülbentin çay yapraklarının olduğu kısmını tutun ve birkaç kez çevirin. Yerinde tutmak için fırıncının ipini bükümün etrafına bağlayın. Tülbentin açılıp çay yapraklarının dökülmemesini sağlamak için sıkı bir düğüm atmalısınız.
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MÜSLİN ÇAY POŞETİ NASIL DİKİLİR?
10,2?ye 7,6 santim boyutlarında ağartılmamış bir müslin parçası keserek işe başlayın. Kumaşın boyanmadığından veya ağartılmadığından emin olmalısınız. Kumaşı uzun kenarlardan birinde 1,3 santim aşağı katlayın.
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Kumaşın uzun kenarlarından biri boyunca, kenarından yaklaşık 0,64 santim uzağa 36 santim bir ip parçası yerleştirin. İpin üzerine 1,3 santim kumaş katlayın. Bir tünel oluşturmak için kumaşın kenarını aşağı doğru dikin. Kumaşı ikiye katlayın ve 2 açık kenarını dikin. Kumaşı, iki kısa kenarı birbirine değecek şekilde, büzme ipi üstte olacak şekilde katlayın ve kumaşın kenarlarından 0,32 santim uzakta 2 dikiş dikin.
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Torbayı ters çevirin. Dikişler kesenin içinde kalacaktır. Bu noktada torbayı kapatmak için ipin her iki ucundan da çekebilmeniz gerek. Çantaya biraz çay yaprağı koyun ve ipi çekerek iyice kapatın. Büzme ipi bu çay poşetini tekrar kullanılabilir hale getirecektir. Çay poşeti kullanıma hazır!