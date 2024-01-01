Poşet çayın zararından kurtulun! Evde yapmak çok kolay ve sağlıklıymış

İster biraz çay yaprağı satın almış olun, ister kendi çay karışımlarınızı oluşturmayı denemek isteyin, çay poşeti olmadan gevşek çayın tadını çıkarmak zor olabilir. Neyse ki kendi çay poşetlerinizi hızlı bir şekilde hazırlamanın birkaç yolu var. Kahve filtresinden veya kumaştan bir çay poşetini katlamak veya kendi yeniden kullanılabilir kumaş çay poşetinizi dikmek, sadece birkaç dakika içinde sıcak bir fincan çayın tadını çıkarmanın kolay yoludur.