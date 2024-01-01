300 Bin TL'lik Sorunun Yanıtı Şoke Etti!

ATV ekranlarının fenomen yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster", son bölümüyle gündem oldu. Hayat hikayesi ve başarılı performansıyla programa damga vuran Mücahit Kandemir isimli yarışmacı, 300 bin TL değerindeki "Osmanlı" sorusunda adeta ter döktü.