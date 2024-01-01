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300 Bin TL'lik Sorunun Yanıtı Şoke Etti!

Hayat öyküsüyle seyircilerin kalbini kazanan Mücahit Kandemir, isimli yarışmacı sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

  1. ATV ekranlarının fenomen yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster", son bölümüyle gündem oldu. Hayat hikayesi ve başarılı performansıyla programa damga vuran Mücahit Kandemir isimli yarışmacı, 300 bin TL değerindeki "Osmanlı" sorusunda adeta ter döktü.

    ATV ekranlarının fenomen yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster", son bölümüyle gündem oldu. Hayat hikayesi ve başarılı performansıyla programa damga vuran Mücahit Kandemir isimli yarışmacı, 300 bin TL değerindeki "Osmanlı" sorusunda adeta ter döktü.

  2. Hayat öyküsüyle seyircilerin kalbini kazanan Mücahit Kandemir, isimli yarışmacı sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

    Hayat öyküsüyle seyircilerin kalbini kazanan Mücahit Kandemir, isimli yarışmacı sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

  3. Sosyal medya platformunda içerik üreticiliği yapan Kandemir, 6.5 sene önce spor yaparken boynunun üzerine düştüğünü ve felç kaldığını anlattı.

    Sosyal medya platformunda içerik üreticiliği yapan Kandemir, 6.5 sene önce spor yaparken boynunun üzerine düştüğünü ve felç kaldığını anlattı.

  4. Her şeye rağmen spor ile hayata tutunmaya devam ettiğini söyleyen Kandemir, "Yanınızda hoca olmadan bilmediğiniz hareketlere kalkışmayın" diyerek izleyenleri de uyardı.

    Her şeye rağmen spor ile hayata tutunmaya devam ettiğini söyleyen Kandemir, "Yanınızda hoca olmadan bilmediğiniz hareketlere kalkışmayın" diyerek izleyenleri de uyardı.

  5. Yarışmaya hızlı bir başlangıç yapan Kandemir, ilk soruları kolaylıkla yanıtlamayı başardı.

    Yarışmaya hızlı bir başlangıç yapan Kandemir, ilk soruları kolaylıkla yanıtlamayı başardı.

  6. 300 bin TL değerindeki soruya ulaşmayı başaran yarışmacının karşısına "Osmanlı Devleti'nde Acemi ve Yeniçeri ocaklarının bölük veya tabur kumandalarına verilen ünvan nedir?" sorusu çıktı.

    300 bin TL değerindeki soruya ulaşmayı başaran yarışmacının karşısına "Osmanlı Devleti'nde Acemi ve Yeniçeri ocaklarının bölük veya tabur kumandalarına verilen ünvan nedir?" sorusu çıktı.

  7. Tarih tutkunlarını ekran başına kilitleyen soruya yanıt vermek isteyen Kandemir, uzun bir süre düşündü.

    Tarih tutkunlarını ekran başına kilitleyen soruya yanıt vermek isteyen Kandemir, uzun bir süre düşündü.

  8. "A- Pilavcı", "B- Çorbacı", "C- Hoşafçı" ve "D- Helvacı" seçenekleri arasında kararsızlık yaşayan yarışmacı C Şıkkında karar kıldı.

    "A- Pilavcı", "B- Çorbacı", "C- Hoşafçı" ve "D- Helvacı" seçenekleri arasında kararsızlık yaşayan yarışmacı C Şıkkında karar kıldı.

  9. Ancak doğru yanıt "B Şıkkı Çorbacı" olacaktı.

    Ancak doğru yanıt "B Şıkkı Çorbacı" olacaktı.

  10. Yarışmacı, 50 Bin TL alarak yarışmaya veda etti.

    Yarışmacı, 50 Bin TL alarak yarışmaya veda etti.