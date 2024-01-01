Hadise'den 2 Yıl Sonra Gelen İtiraf!
Hadise, eski eşi Mehmet Dinçerler ile ilgili neden konuşmadığını açıkladı.
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Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettiren Hadise oyuncu oldu! Seda Bakan, Şükrü Özyıldız ve Serhat Teoman?ı buluşturan, yönetmenliğini Şenol Sönmez?in üstlendiği ?Esas Oğlan? dizisi izleyiciyle buluştu. İlk kez bir dizide rol alan Hadise, Fatih Altaylı'nın YouTube kanalına Seda Bakan ile konuk oldu. Ünlü şarkıcı, eski eşi Mehmet Dinçerler hakkında neden konuşmadığını açıkladı.
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Hadise, gerçeği ilk kez açıkladı. Fatih Altaylı, şarkıcıya "Durduk yere ani bir evlilik oldu. Niye ani bir evlilik? Ben bazen merak ediyorum insanlar niye evleniyorlar diye rahat mı battı diye?" diye sordu.
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"Birkaç şey söyleyebilirim" diyen Hadise "Çünkü aramızda bir sözleşme var o yüzden" yanıtını verdi.
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Hadise sözlerine "İnsan neden evlenir? O an öyle hissedersin. İyi hissedersin, rahat hissedersin ve inanırsın. Ben bugüne kadar inanmadığım bir şeye girmemişimdir ama olmadı bu kadar. Bir daha evlenir miyim? 'Evet' bir daha boşanır mıyım 'Evet" diye devam etti.
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Mehmet Dinçlerler ile Hadise 30 Nisan 2022 tarihinde dünyaevine girmiş ve 5 ay sonra boşanmıştı.
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NE OLMUŞTU? Hadise boşanma dilekçesinde Dinçerler?in sanat hayatını kısıtladığını, bu durumun baskıya dönüştüğünü belirtip eşinin düğünde takılan takılar konusunda da kriz çıkardığını iddia etmişti. Şarkıcı, dilekçesinde ayrıca Dinçerler'in evlendikten sonra davranışlarında değişmeler olduğunu, sanat hayatına yönelik kıskançlıklarından dolayı kısıtlamalarda bulunmaya başladığını öne sürmüştü. Ünlü şarkıcı yaptığı açıklamada, "Bu davranışlar zaman içerisinde psikolojik baskı boyutuna ulaştı, bu da beni yıprattı. Yaşananlar sadece kişisel hayatımı değil, sanat hayatımı da etkiledi" demişti.
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"GENEL ANLAMDA YORUMLAR ÇOK GÜZEL" İlk kez bir dizide rol alan Hadise, oyunculuğu ve diziye gelen yorumlar hakkında konuşmuştu. Hadise "Çok sevildi. Tabii ki sevmeyenler de olur sevenler de. Aynı şarkılarımız da olduğu gibi. Sevilmeyen şarkılarımız da oluyor. Ben çok mutluyum çünkü genel anlamda yorumlar çok güzel. Sektörden çok güzel yorumlar geldi" ifadelerini kullandı. "Ben çok heyecanlıyım, bu benim için yeni bir dönem o yüzden çok mutluyum" diyen Hadise'ye oyunculuğa devam edip etmeyeceği soruldu. Şarkıcı "Valla sıcak bakıyorum, oyunculuğu sevdim" yanıtı verdi.