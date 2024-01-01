Kalorifer Peteklerine Neden Limon Koyulur?

Kış mevsiminde soğuk havalarda çocukluğumuzda sobanın üzerine limon kabukları ve portakal kabukları konurdu. Şimdilerde ise birçok kişi tarafından, sobaların yerini alan peteklerin üzerine konulan limon kabukları ve portakal kabuklarının ne işe yaradığını biliyor musunuz? İşte kalorifer peteklerine konulan limonun faydaları ve ne işe yaradığına dair tüm detaylar...