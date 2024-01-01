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Kalorifer Peteklerine Neden Limon Koyulur?

Kış mevsiminde bunu deneyin!

  1. Kış mevsiminde soğuk havalarda çocukluğumuzda sobanın üzerine limon kabukları ve portakal kabukları konurdu. Şimdilerde ise birçok kişi tarafından, sobaların yerini alan peteklerin üzerine konulan limon kabukları ve portakal kabuklarının ne işe yaradığını biliyor musunuz? İşte kalorifer peteklerine konulan limonun faydaları ve ne işe yaradığına dair tüm detaylar...

    Kış mevsiminde soğuk havalarda çocukluğumuzda sobanın üzerine limon kabukları ve portakal kabukları konurdu. Şimdilerde ise birçok kişi tarafından, sobaların yerini alan peteklerin üzerine konulan limon kabukları ve portakal kabuklarının ne işe yaradığını biliyor musunuz? İşte kalorifer peteklerine konulan limonun faydaları ve ne işe yaradığına dair tüm detaylar...

  2. Soğuk havalarda evin ısınması için yakılan kalorifer peteklerinin üzerine limon, portakal veya mandalina kabuğu koyabilirsiniz.

    Soğuk havalarda evin ısınması için yakılan kalorifer peteklerinin üzerine limon, portakal veya mandalina kabuğu koyabilirsiniz.

  3. Bunları koyarsanız evin içindeki kötü kokuyu yok edebilirsiniz.

    Bunları koyarsanız evin içindeki kötü kokuyu yok edebilirsiniz.

  4. Aynı zamanda evin çok güzel kokmasını sağlayabilirsiniz.

    Aynı zamanda evin çok güzel kokmasını sağlayabilirsiniz.

  5. Eski dönemlerde sobalı evlerde limon, mandalina kabuğu ve portakal kabuğu sıklıkla konulurdu.

    Eski dönemlerde sobalı evlerde limon, mandalina kabuğu ve portakal kabuğu sıklıkla konulurdu.

  6. Son zamanların en popüleri, tadına doyulmayanı ve hızlıca tükeneni petekte meyve kurutma yöntemini de böylelikle deneyebilirsiniz.

    Son zamanların en popüleri, tadına doyulmayanı ve hızlıca tükeneni petekte meyve kurutma yöntemini de böylelikle deneyebilirsiniz.

  7. Portakal dilimlerini kesip yağlı kağıdın üstüne koyup peteğin üzerinde kurutarak tüketebilirsiniz.

    Portakal dilimlerini kesip yağlı kağıdın üstüne koyup peteğin üzerinde kurutarak tüketebilirsiniz.

  8. İŞİNİZE YARAYACAK 5 PRATİK BİLGİ

    İŞİNİZE YARAYACAK 5 PRATİK BİLGİ

  9. Bez ayakkabılarınızı çamaşır makinesinde yıkamak isterseniz onları yastık kılıfının içine koyup öyle yıkayın. Bu sayede bez ayakkabılarınız zarar görmeden ilk günkü gibi kalacaktır.

    Bez ayakkabılarınızı çamaşır makinesinde yıkamak isterseniz onları yastık kılıfının içine koyup öyle yıkayın. Bu sayede bez ayakkabılarınız zarar görmeden ilk günkü gibi kalacaktır.

  10. Çok fazla yürüdüğünüzde ayaklarınız şiştiyse ayakkabınızı çıkarığp onları kolonyo ile ovabilirsiniz.

    Çok fazla yürüdüğünüzde ayaklarınız şiştiyse ayakkabınızı çıkarığp onları kolonyo ile ovabilirsiniz.

  11. Ayaklarınız kokuyorsa ve bunun önüğne geçemiyorsanız çözümü çok basit! Bir kesenin içine karbonat koyun. Bmöylece kötü ayak kokusundan kurtulabilirsiniz.

    Ayaklarınız kokuyorsa ve bunun önüğne geçemiyorsanız çözümü çok basit! Bir kesenin içine karbonat koyun. Bmöylece kötü ayak kokusundan kurtulabilirsiniz.

  12. Kadınların en çok sevdiği aksesuarlardan biri olan küpeler kulakları hassas olan kişilerde yara yapar. Bunu önlemek için metal küpelerinizin uç kısmına yani kualağınızdan geçen kısmına şeffaf oje sürün. Böylece kulaklarınıza yara olmayacaktır.

    Kadınların en çok sevdiği aksesuarlardan biri olan küpeler kulakları hassas olan kişilerde yara yapar. Bunu önlemek için metal küpelerinizin uç kısmına yani kualağınızdan geçen kısmına şeffaf oje sürün. Böylece kulaklarınıza yara olmayacaktır.

  13. Kavanozun üzerinde yer alan etiketleri çıkarmak istiyorsanız yöntem çok basit. Evde yemeklere kullandığınız margarini alın ve etiket olan kısma sürüp bekletin. 10 dakika kadar beklettikten sonra kolayca çıktığını göreceksiniz. İşte bu kadar...

    Kavanozun üzerinde yer alan etiketleri çıkarmak istiyorsanız yöntem çok basit. Evde yemeklere kullandığınız margarini alın ve etiket olan kısma sürüp bekletin. 10 dakika kadar beklettikten sonra kolayca çıktığını göreceksiniz. İşte bu kadar...