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1 Ocak'tan İtibaren Whatsapp'ın Çalışmayacağı Telefonlar

WhatsApp'tan uyarı gelmeye başladı

  1. Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, 2025 itibariyle çok sayıda telefon için desteğini sonlandıracakApple ve Samsung gibi üreticilerin eski telefon modellerine sahip olan kişiler, mesajlaşma uygulamasını kullanmaya devam etmek istiyorlarsa 1 Ocak'tan itibaren telefonlarını güncellemek zorunda kalacaklar. Bu karardan etkilenecek olanlar, WhatsApp çalışmayı durdurmadan önce bir uyarı mesajı alacaklar, bu nedenle aniden başınıza gelirse endişelenmenize gerek yok. 40'tan fazla telefon modelini etkileyen güncellemeyi açıklayan WhatsApp, "Donanım ve yazılım sıklıkla değişiyor, bu nedenle hangi işletim sistemlerini desteklediğimizi düzenli olarak gözden geçiriyor ve güncellemeler yapıyoruz. "Neyi desteklemeyeceğimizi seçmek için, her yıl diğer teknoloji şirketleri gibi biz de hangi cihaz ve yazılımların en eski olduğuna ve bunları kullanan kişi sayısının en az olduğuna bakıyoruz. ?Bu cihazlarda ayrıca en son güvenlik güncellemeleri olmayabilir veya WhatsApp'ı kullanmak için gereken işlevler olmayabilir. "İşletim sisteminizi desteklemeyi bırakmadan önce, WhatsApp üzerinden doğrudan bilgilendirileceksiniz ve güncellemeniz birkaç kez hatırlatılacak."

    Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, 2025 itibariyle çok sayıda telefon için desteğini sonlandıracakApple ve Samsung gibi üreticilerin eski telefon modellerine sahip olan kişiler, mesajlaşma uygulamasını kullanmaya devam etmek istiyorlarsa 1 Ocak'tan itibaren telefonlarını güncellemek zorunda kalacaklar. Bu karardan etkilenecek olanlar, WhatsApp çalışmayı durdurmadan önce bir uyarı mesajı alacaklar, bu nedenle aniden başınıza gelirse endişelenmenize gerek yok. 40'tan fazla telefon modelini etkileyen güncellemeyi açıklayan WhatsApp, "Donanım ve yazılım sıklıkla değişiyor, bu nedenle hangi işletim sistemlerini desteklediğimizi düzenli olarak gözden geçiriyor ve güncellemeler yapıyoruz. "Neyi desteklemeyeceğimizi seçmek için, her yıl diğer teknoloji şirketleri gibi biz de hangi cihaz ve yazılımların en eski olduğuna ve bunları kullanan kişi sayısının en az olduğuna bakıyoruz. ?Bu cihazlarda ayrıca en son güvenlik güncellemeleri olmayabilir veya WhatsApp'ı kullanmak için gereken işlevler olmayabilir. "İşletim sisteminizi desteklemeyi bırakmadan önce, WhatsApp üzerinden doğrudan bilgilendirileceksiniz ve güncellemeniz birkaç kez hatırlatılacak."

  2. Bu değişiklik, WhatsApp'ın bazı telefonlar ve işletim sistemleriyle artık uyumlu olmamasına yol açan rutin güncelleme sorunlarının sonuncusu. WhatsApp da ekim ayında, uygulamanın eski yazılımlarda çalışmayı durduracağı anlamına gelen bir güncelleme duyurmuştu. O dönemde yapılan bir açıklamada şöyle deniliyordu: "Teknolojideki son gelişmeleri takip etmek için, kaynaklarımızı en son çıkan işletim sistemlerini desteklemeye yönlendirmek amacıyla, eski işletim sistemlerine desteği düzenli olarak durduruyoruz."

    Bu değişiklik, WhatsApp'ın bazı telefonlar ve işletim sistemleriyle artık uyumlu olmamasına yol açan rutin güncelleme sorunlarının sonuncusu. WhatsApp da ekim ayında, uygulamanın eski yazılımlarda çalışmayı durduracağı anlamına gelen bir güncelleme duyurmuştu. O dönemde yapılan bir açıklamada şöyle deniliyordu: "Teknolojideki son gelişmeleri takip etmek için, kaynaklarımızı en son çıkan işletim sistemlerini desteklemeye yönlendirmek amacıyla, eski işletim sistemlerine desteği düzenli olarak durduruyoruz."

  3. 1 OCAK'TAN İTİBAREN ÇALIŞMAYACAK CEP TELEFONLARI 1 Ocak güncellemesinin etkileyeceği modellerin tam listesi şöyle: iPhone 5, 5c Archos 53 Platin ZTE Büyük S Esnek ZTE Grand X Dörtlü V987 HTC Desire 500 Huawei Ascend-D Huawei Yükselen D1 Huawei Ascend D2 Huawei Ascend G740 Huawei Yükselen Mate Huawei Yükselen P1

    1 OCAK'TAN İTİBAREN ÇALIŞMAYACAK CEP TELEFONLARI 1 Ocak güncellemesinin etkileyeceği modellerin tam listesi şöyle: iPhone 5, 5c Archos 53 Platin ZTE Büyük S Esnek ZTE Grand X Dörtlü V987 HTC Desire 500 Huawei Ascend-D Huawei Yükselen D1 Huawei Ascend D2 Huawei Ascend G740 Huawei Yükselen Mate Huawei Yükselen P1

  4. Dörtlü XL Lenovo A820

    Dörtlü XL Lenovo A820

  5. LG Yürürlüğe Koymak LG Lucid 2 LG Optimus 4X HD LG Optimus F3 LG Optimus F3Q LG Optimus F5 LG Optimus F6 LG Optimus F7 LG Optimus L2 II LG Optimus L3 II LG Optimus L3 II Çift LG Optimus L4 II LG Optimus L4 II Çift LG Optimus L5 LG Optimus L5 Çift LG Optimus L5 II LG Optimus L7 LG Optimus L7 II LG Optimus L7 II Çift LG Optimus NitroHD

    LG Yürürlüğe Koymak LG Lucid 2 LG Optimus 4X HD LG Optimus F3 LG Optimus F3Q LG Optimus F5 LG Optimus F6 LG Optimus F7 LG Optimus L2 II LG Optimus L3 II LG Optimus L3 II Çift LG Optimus L4 II LG Optimus L4 II Çift LG Optimus L5 LG Optimus L5 Çift LG Optimus L5 II LG Optimus L7 LG Optimus L7 II LG Optimus L7 II Çift LG Optimus NitroHD

  6. ZTE V956 Not Samsung Galaksi Ace 2 Samsung galaksi çekirdeği Samsung Galaksi S2 Samsung Galaksi mini S3 Samsung Galaxy Trend II Samsung Galaxy Trend Lite Samsung Galaxy Xcover 2 Sony Xperia Arc S Sony xperia miro Sony Xperia NeoL Wiko Beş Beş Wiko Karanlık Gece ZT

    ZTE V956 Not Samsung Galaksi Ace 2 Samsung galaksi çekirdeği Samsung Galaksi S2 Samsung Galaksi mini S3 Samsung Galaxy Trend II Samsung Galaxy Trend Lite Samsung Galaxy Xcover 2 Sony Xperia Arc S Sony xperia miro Sony Xperia NeoL Wiko Beş Beş Wiko Karanlık Gece ZT

  7. ÇALIŞMAYI TAMAMEN BIRAKACAĞI ANLAMINA GELMİYOR Bu, WhatsApp'ın bu eski telefonlarda çalışmayı tamamen bırakacağı anlamına gelmiyor; yalnızca şirketin bunları güncellemelerle desteklemeyeceği anlamına geliyor. Bu nedenle, zamanla herhangi bir düzeltme olmadan hatalar ve diğer sorunlar ortaya çıkabilir. Benzer şekilde WhatsApp'ta kullanıma sunulan yeni özelliklere de erişiminiz olmayacak.

    ÇALIŞMAYI TAMAMEN BIRAKACAĞI ANLAMINA GELMİYOR Bu, WhatsApp'ın bu eski telefonlarda çalışmayı tamamen bırakacağı anlamına gelmiyor; yalnızca şirketin bunları güncellemelerle desteklemeyeceği anlamına geliyor. Bu nedenle, zamanla herhangi bir düzeltme olmadan hatalar ve diğer sorunlar ortaya çıkabilir. Benzer şekilde WhatsApp'ta kullanıma sunulan yeni özelliklere de erişiminiz olmayacak.

  8. Eğer imkanınız varsa eski cihazınızdaki işletim sistemini güncelleyip WhatsApp'ı normal şekilde kullanmaya devam etmeniz mümkün olabilir. Cihazınız işletim sisteminin güncel bir sürümüne güncellenemiyorsa, daha yeni bir telefon satın almanız gerekecektir. WhatsApp, desteğini almaya devam etmek için Apple'ın iOS 9 ve üzeri ile Android v4.3 ve üzeri sürümlerini öneriyor.

    Eğer imkanınız varsa eski cihazınızdaki işletim sistemini güncelleyip WhatsApp'ı normal şekilde kullanmaya devam etmeniz mümkün olabilir. Cihazınız işletim sisteminin güncel bir sürümüne güncellenemiyorsa, daha yeni bir telefon satın almanız gerekecektir. WhatsApp, desteğini almaya devam etmek için Apple'ın iOS 9 ve üzeri ile Android v4.3 ve üzeri sürümlerini öneriyor.