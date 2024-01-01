Masterchef'te Beyza Baygınlık Geçirdi

Eda kendisiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Eda, "İlk oyunda modum çok düşüktü, zaten kaybettim. İkincisinde de artık modum düşüktü ama biraz daha hayırlısı neyse o olsun düşüncesiyle girdim. Gülüyorum, herhalde vardır bir hikmet dedim ve birinci olarak çıktım." dedi. Eda abisinin moral olsun diye Mehmet Şef'in en azından çay kaşığı atmasını istediğini ifade edince şefte isteği kırmadı.