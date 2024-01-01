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Masterchef'te Beyza Baygınlık Geçirdi

Masterchef'te takım kaptanları belli oldu! Beyza baygınlık geçirdi

  1. Şefler yarışmacılara motivasyon konuşması yaptı. Mehmet Şef, "8'e bir kişi kaldı, kırılma noktasına. Artık Masterchef'in son 9'u karşımızda bundan sonra 8,7,6 diye gidiyor. Enerjinizin yüksek olması bizi de mutlu etti. Geçen hafta gerçekten çok çekişmeliydi bu hafta da aynı performansı bekliyoruz." dedi.

    Şefler yarışmacılara motivasyon konuşması yaptı. Mehmet Şef, "8'e bir kişi kaldı, kırılma noktasına. Artık Masterchef'in son 9'u karşımızda bundan sonra 8,7,6 diye gidiyor. Enerjinizin yüksek olması bizi de mutlu etti. Geçen hafta gerçekten çok çekişmeliydi bu hafta da aynı performansı bekliyoruz." dedi.

  2. Danilo Şef, "Her hafta cekete bir adım daha atıyorlar. İnanıyorum ki herkesin içinde heyecan dolmaya başladı. Haftalarca mücadele ettiler ve şu anda neredeyse gerçekleştirmeye başladılar. Çok iyi gidiyorsunuz" ifadelerini kullandı.

    Danilo Şef, "Her hafta cekete bir adım daha atıyorlar. İnanıyorum ki herkesin içinde heyecan dolmaya başladı. Haftalarca mücadele ettiler ve şu anda neredeyse gerçekleştirmeye başladılar. Çok iyi gidiyorsunuz" ifadelerini kullandı.

  3. Yarışmaya veda eden Kaan'la ilgili Semih, "Kaan çok sevdiğim birisi. Evimizin enerji kaynağıydı. Sürekli pozitif enerjisiyle evde dolaşırdı. Artık o burukluklar başlıyor. Birlikte içip, birlikte yiyoruz tabii ki de çok üzüldüm." şeklinde konuştu.

    Yarışmaya veda eden Kaan'la ilgili Semih, "Kaan çok sevdiğim birisi. Evimizin enerji kaynağıydı. Sürekli pozitif enerjisiyle evde dolaşırdı. Artık o burukluklar başlıyor. Birlikte içip, birlikte yiyoruz tabii ki de çok üzüldüm." şeklinde konuştu.

  4. Eda kendisiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Eda, "İlk oyunda modum çok düşüktü, zaten kaybettim. İkincisinde de artık modum düşüktü ama biraz daha hayırlısı neyse o olsun düşüncesiyle girdim. Gülüyorum, herhalde vardır bir hikmet dedim ve birinci olarak çıktım." dedi. Eda abisinin moral olsun diye Mehmet Şef'in en azından çay kaşığı atmasını istediğini ifade edince şefte isteği kırmadı.

    Eda kendisiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Eda, "İlk oyunda modum çok düşüktü, zaten kaybettim. İkincisinde de artık modum düşüktü ama biraz daha hayırlısı neyse o olsun düşüncesiyle girdim. Gülüyorum, herhalde vardır bir hikmet dedim ve birinci olarak çıktım." dedi. Eda abisinin moral olsun diye Mehmet Şef'in en azından çay kaşığı atmasını istediğini ifade edince şefte isteği kırmadı.

  5. TAKIM KAPTANI<p> Mavi takım kaptanı Emre, kırmızı takım kaptanı Onur oldu.

    TAKIM KAPTANI

    Mavi takım kaptanı Emre, kırmızı takım kaptanı Onur oldu.

  6. TAKIMLAR <p> Mavi Takım: Emre, Beyza, Kerem, Şirin, Semih

    TAKIMLAR

    Mavi Takım: Emre, Beyza, Kerem, Şirin, Semih

  7. Kırmızı Takım: Onur, Alper, Eda, Erim

    Kırmızı Takım: Onur, Alper, Eda, Erim

  8. BEYZA BAYILDI <p> Masterchef Türkiye'nin yeni bölümü fragmanı yayınlandı. Kırmızı ve Mavi Takım yarışmacılarının hırslı mücadele edeceği görülürken şefler tadım yaparken Beyza'nın baygınlık geçirdiği görüldü. Beyza'nın sağlık durumu yeni bölümde belli olacak.

    BEYZA BAYILDI

    Masterchef Türkiye'nin yeni bölümü fragmanı yayınlandı. Kırmızı ve Mavi Takım yarışmacılarının hırslı mücadele edeceği görülürken şefler tadım yaparken Beyza'nın baygınlık geçirdiği görüldü. Beyza'nın sağlık durumu yeni bölümde belli olacak.