Hazımsızlığın Tek Çaresi, Meğer Bildiğimiz Gibi Değilmiş
Kahveye tuz atmayı hiç denediniz mi?
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Dünya genelinde en çok tüketilen içeceklerden biri kahvedir. Genellikle filtre kahve, espresso, cappuccino, macchiato gibi çeşitler sıklıkla tercih edilir. Damak zevkine göre şekillenen kahveler, süt ve şeker ile birleştirilir. Ancak kahveye tuz eklemek, çok az kişinin aklına gelir. Peki, kahveye neden tuz eklemeliyiz?
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Kahve, genellikle enerji vermesi, uyanıklığı artırması ve yorgunluğu gidermesi için tercih edilebilir. Aşırıya kaçmadan tüketildiğinde sağlık üzerinde faydalı etkilere sahip olduğunu söyleyebiliriz. Konsantrasyonu ve enerjiyi artıran kahve, antioksidan görevi görebilir.
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Tuzlu kahve ise kulağa tuhaf gelse de beslenme uzmanlarına göre oldukça faydalıdır. Beslenme uzmanlarının da onayladığı bu durum, iki farklı şekilde işe yarıyor. Bunlardan birincisi, kahve çekirdeklerinin içinde bulunan aromayı ön plana çıkarması ve altında yatan farklı notaları daha belirgin hale getirmesi.
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Diğer fayda ise, kahvenin acı tadıyla ilgili. Tuz kristalleri kahvedeki acı moleküllerin nötrleşmeye başlamasına yardım eder. Yani ağız burkan acı tadı hafifletebildiğini söylemek mümkün. Bu sayede kahvenin tadını etkilemeden daha sindirilebilir olmasına yardımcı olabilir.
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Kahve tükettikten sonra hazımsızlık, sindirim problemleri ve daha birçok farklı problem yaşıyorsanız, tükettiğiniz kahvenin içine bir miktar tuz serpmeyi deneyin. Bir diğer yöntem ise, kahveyi demlemeden önce, tozuna bir miktar tuz ilave etmektir. Bu sayede daha hafif ve sindirilebilir bir kahve içebilirsiniz. Gün boyu mideniz rahat eder.
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Kahve tüketimini farklı bir deneyim noktasına taşımak isteyenler, içerisine çeşitli baharatları dahil ederek tüketebilir. Özellikle tarçın, kakule, muskat, karanfil, safran, zerdeçal ve lavanta tercih edilen baharatlar arasında yer alıyor. Bu tatları deneyerek kahvenizi kişiselleştirebilirsiniz.
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Baharatlar, sağlıklı gıdalar oldukları için kahveyle birleştiğinde faydalı bir içecek haline gelebilir. Ancak kahve tüketiminde aşırıya kaçmadığınızdan emin olmalısınız. Uzmanlar, aşırı kahvenin birçok sağlık problemine davetiye çıkardığını hatırlatıyor.