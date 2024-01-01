Hazımsızlığın Tek Çaresi, Meğer Bildiğimiz Gibi Değilmiş

Kahve tükettikten sonra hazımsızlık, sindirim problemleri ve daha birçok farklı problem yaşıyorsanız, tükettiğiniz kahvenin içine bir miktar tuz serpmeyi deneyin. Bir diğer yöntem ise, kahveyi demlemeden önce, tozuna bir miktar tuz ilave etmektir. Bu sayede daha hafif ve sindirilebilir bir kahve içebilirsiniz. Gün boyu mideniz rahat eder.