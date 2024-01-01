Bu İçecek Ömrünüzü Neredeyse 2 Yıl Uzatabiliyor!

GÜNDE NE KADAR KAHVE TÜKETİLMELİ? Kahve birçok fayda sağlıyor gibi görünse de , daha fazlası mutlaka daha iyi anlamına gelmez. Araştırmacılar, optimum tüketim seviyesinin günde yaklaşık 2-3 fincan olduğunu buldular. Bunun ötesinde, faydalar sabitlenme eğilimindedir ve aşırı alım kaygı, uykusuzluk ve sindirim sorunları gibi olumsuz yan etkilere yol açabilir.