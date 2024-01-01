Bu İçecek Ömrünüzü Neredeyse 2 Yıl Uzatabiliyor!
Bunama, diyabet, kanser ve depresyon riskini azaltıyor
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Düzenli olarak kahve içmek ömrü yaklaşık iki yıl uzatabiliyor. Ageing Research Reviews dergisinde yayınlanan yeni bir araştırmaya göre, kalp ve solunum yolu hastalıkları, felç, bazı kanser türleri, diyabet , bunama ve majör depresyon riskinin daha düşük olmasıyla ilişkilendiriliyor .
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Kahvenin strese karşı daha iyi bir direnç oluşturmak da dahil olmak üzere çok sayıda sağlıklı etkisinin olabileceğini söylüyorlar. Araştırmacılar, kahve ve insanlar üzerindeki etkilerine ilişkin mevcut tüm verileri analiz ederek, kahvenin ve bileşenlerinin yaşlanma üzerindeki etkisine ilişkin ilk analizi üretti.
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ÇOĞU HASTALIĞA YAKALANMA RİSKİNİ AZALTIYOR Sonuçlar, düzenli kahve içmenin 1,84 yıl daha fazla yaşamla ilişkilendirildiğini ve ilerleyen yaşla ilişkili çoğu hastalığa yakalanma riskinin azaldığını gösteriyor.
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Kahvenin nasıl bu kadar etkili olabildiği ise henüz bilinmiyor. Araştırmacılara göre kahvede 2 binden fazla bileşik bulunuyor.
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Bazılarının iltihap giderici etkisi varken, bazılarının da antioksidan etkisi bulunuyor ve her iki türü de hastalıklar ve yaşam süresi üzerinde etkili olabiliyor.
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TİP 2 DİYABETE KARŞI KORUYUCU Kahvede özellikle yüksek oranda kafein ve klorojenik asit bulunuyor. Bu maddelerin kalp damar hastalıkları, tip 2 diyabet ve iltihapla ilişkili rahatsızlıklara karşı koruyucu olduğu tespit edildi.
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KAYGI VE STRESLE İLİŞKİLENDİRİLDİ Klorojenik asit aynı zamanda kaygı ve stresle de ilişkilendirilmiştir ve travma sonrası stres bozukluğunun (TSSB) tedavisi olarak önerilmiştir.
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GÜNDE NE KADAR KAHVE TÜKETİLMELİ? Kahve birçok fayda sağlıyor gibi görünse de , daha fazlası mutlaka daha iyi anlamına gelmez. Araştırmacılar, optimum tüketim seviyesinin günde yaklaşık 2-3 fincan olduğunu buldular. Bunun ötesinde, faydalar sabitlenme eğilimindedir ve aşırı alım kaygı, uykusuzluk ve sindirim sorunları gibi olumsuz yan etkilere yol açabilir.
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Kahvenin sağlık yararlarını destekleyen artan kanıtlara rağmen, hala cevaplanmamış birçok soru var. Örneğin, kahve tüketiminin yaşlılar üzerindeki uzun vadeli etkilerinin daha fazla araştırılması gerekiyor. Ayrıca, farklı kahve bileşiklerinin diğer içeceklerle (çay gibi) nasıl etkileşime girdiğini anlamak, bu yararları daha iyi tahmin etmeye yardımcı olabilir.