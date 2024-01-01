Osmanlı Padişahları Neden Hacca Gidemedi?
Bakın asıl gerçek neymiş
-
Osmanlı dönemindeki padişahların neden hacca gidemediği yıllardır gündeme gelen konulardan birisidir. Kutsal topraklara olan bağlılıklarıyla bilinen padişahlarla ilgili neden hacca gitmedikleri sorusunun cevabı orta çıktı. İşte gerçekler...
-
Osmanlı padişahlarının hacca gidememe sebepleri imparatorluğun siyasi ve askeri yapısıyla doğrudan ilişkli olduğunu biliyor muydunuz?
-
Osmanlı döneminde Hac yolculuğu 9 ay süren uzun bir süreçti.
-
19. yüzyıla kadar hacca gitmek ve geri dönmek uzun sürdüğünden tahtı boş bırakmak, padişahlar için ciddi bir risk oluşturuyordu.
-
Olası taht mücadeleleri, düşman saldırıları ve imparatorluğun yönetiminden uzaklaşma ihtimali, padişahların yerinden ayrılmaması gerektiriyordu.
-
Hacca gitmek yalnızca Osmanlı zamanında değil, ondan önceki Türk devletlerinde de yayın bir uygulama değildi.
-
Gazneli, Karahanlı, Selçuklu ve Babür hanedanları gibi pek çok Türk devleti yöneticisi, siyasî kaygılar nedeniyle hacca gitmediği biliniyor.
-
HACCA SAÇLARINI GÖNDERİYORLARDI!
Padişahlar, yerine vekiller göndererek hac ibadetini dolaylı yollarla temsil etmeye çalıştılar. Hatta padişahların saçları bile bu görevi üstelendiği ortaya çıktı.
-
Padişahlar, fiziksel olarak hacca gitmeseler de saçlarını berberbaşına özenle kestirip, kesilen saçları gümüş leğenlerde yıkıyorlardı.
-
Ardından buhurlarla tütsüleyip mühürlenmiş bir çekmeceye konularak ?surre? adı verilen resmî hac kervanına teslim edilirdi.
-
Verilen saç emametleri önce Mekke?ye, ardından Medine?ye götürülür ve Hz. Muhammed?in mezarının yakınında bir yere gömülürdü.
-
Bu gelenek, padişahların kutsal topraklara olan manevi bağlılıklarını göstermenin sembolik bir yoluydu.