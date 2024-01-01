Osmanlı Padişahları Neden Hacca Gidemedi?

Kendi işini kuran gençlere kredi desteği
Kendi işini kuran gençlere kredi desteği
2025 MEB AGS Kursu Erken Kayıt Fırsatı!
2025 MEB AGS Kursu Erken Kayıt Fırsatı!
Sponsorlu İçerik
'Esnafa konum vergisi' iddiasına yalanlama
'Esnafa konum vergisi' iddiasına yalanlama
İkinci el araç satışında yeni dönem! 15 günlük sigorta sona erdi
İkinci el araç satışında yeni dönem! 15 günlük sigorta sona erdi
Türkiye, matematik ve fende gelişme gösteren 5 ülkeden biri
Türkiye, matematik ve fende gelişme gösteren 5 ülkeden biri
İtalya, Türk öğrencilere kapıyı kapattı!
İtalya, Türk öğrencilere kapıyı kapattı!
68 farklı markada sahte zeytinyağı markası üretti
68 farklı markada sahte zeytinyağı markası üretti
En düşük emekli aylığı ne kadar olacak? İşte muhtemel zam oranı
En düşük emekli aylığı ne kadar olacak? İşte muhtemel zam oranı
Benzinden sonra motorine de indirim geliyor
Benzinden sonra motorine de indirim geliyor
Liselilerden yapay zeka destekli üretim
Liselilerden yapay zeka destekli üretim
MEB'den yapay zekayla her öğrenciye özel eğitim
MEB'den yapay zekayla her öğrenciye özel eğitim
Yargıda 3 yeni adım! Davayı uzatan hakime soruşturma
Yargıda 3 yeni adım! Davayı uzatan hakime soruşturma
Engelli otomobilinde yeni düzenleme
Engelli otomobilinde yeni düzenleme
Köy Kanunu'nda değişiklik yapılmasına dair teklif kabul edildi
Köy Kanunu'nda değişiklik yapılmasına dair teklif kabul edildi
Bakan Tunç: Sosyal ağ sağlayıcıları tedbir almakla yükümlüdür
Bakan Tunç: Sosyal ağ sağlayıcıları tedbir almakla yükümlüdür
Bakan Işıkhan: Adalet ve ekonomik dengeyi gözeteceğiz
Bakan Işıkhan: Adalet ve ekonomik dengeyi gözeteceğiz
Memurlar için yapılan düzenleme görüşmeleri tamamlandı
Memurlar için yapılan düzenleme görüşmeleri tamamlandı
Şimşek'ten birikim tavsiyesi: Sigara içmeyerek 147 bin TL kazanabilirsiniz
Şimşek'ten birikim tavsiyesi: Sigara içmeyerek 147 bin TL kazanabilirsiniz
FETÖ'nün Varlık Fonu'na devredilen malikanesine Türk bayrakları çekildi
FETÖ'nün Varlık Fonu'na devredilen malikanesine Türk bayrakları çekildi
Profesör, terör örgütü propagandasından tutuklandı
Profesör, terör örgütü propagandasından tutuklandı
Bakan Uraloğlu'ndan internet paketlerine zam açıklaması
Bakan Uraloğlu'ndan internet paketlerine zam açıklaması
'Yabancı dil eğitiminde çağın ihtiyaçlarına göre proje geliştiriyoruz'
'Yabancı dil eğitiminde çağın ihtiyaçlarına göre proje geliştiriyoruz'
Başkan Yardımcısını makam odasında darbeden 2 şüpheli tutuklandı
Başkan Yardımcısını makam odasında darbeden 2 şüpheli tutuklandı
Çelik: Suriye'nin toprak bütünlüğüyle sorunumuz yok
Çelik: Suriye'nin toprak bütünlüğüyle sorunumuz yok
Şehidin cenaze konvoyunda kaza; 6 yaralı
Şehidin cenaze konvoyunda kaza; 6 yaralı
Asgari ücret süreci başlıyor: Bakan Işıkhan'dan açıklama
Asgari ücret süreci başlıyor: Bakan Işıkhan'dan açıklama
Bakan Yerlikaya'dan 'kayyum' eleştirilerine yanıt: Geçici bir tedbir
Bakan Yerlikaya'dan 'kayyum' eleştirilerine yanıt: Geçici bir tedbir
Faiz indirimi ne zaman gelecek?
Faiz indirimi ne zaman gelecek?
Plaka tescil işlemleri e-Devlet'te! Notere gitme zorunluluğu kalktı
Plaka tescil işlemleri e-Devlet'te! Notere gitme zorunluluğu kalktı
Ak Partili Dağ'dan açıklama: Asgari ücrete refah payı var mı?
Ak Partili Dağ'dan açıklama: Asgari ücrete refah payı var mı?

Osmanlı Padişahları Neden Hacca Gidemedi?

Bakın asıl gerçek neymiş

  1. Osmanlı dönemindeki padişahların neden hacca gidemediği yıllardır gündeme gelen konulardan birisidir. Kutsal topraklara olan bağlılıklarıyla bilinen padişahlarla ilgili neden hacca gitmedikleri sorusunun cevabı orta çıktı. İşte gerçekler...

    Osmanlı dönemindeki padişahların neden hacca gidemediği yıllardır gündeme gelen konulardan birisidir. Kutsal topraklara olan bağlılıklarıyla bilinen padişahlarla ilgili neden hacca gitmedikleri sorusunun cevabı orta çıktı. İşte gerçekler...

  2. Osmanlı padişahlarının hacca gidememe sebepleri imparatorluğun siyasi ve askeri yapısıyla doğrudan ilişkli olduğunu biliyor muydunuz?

    Osmanlı padişahlarının hacca gidememe sebepleri imparatorluğun siyasi ve askeri yapısıyla doğrudan ilişkli olduğunu biliyor muydunuz?

  3. Osmanlı döneminde Hac yolculuğu 9 ay süren uzun bir süreçti.

    Osmanlı döneminde Hac yolculuğu 9 ay süren uzun bir süreçti.

  4. 19. yüzyıla kadar hacca gitmek ve geri dönmek uzun sürdüğünden tahtı boş bırakmak, padişahlar için ciddi bir risk oluşturuyordu.

    19. yüzyıla kadar hacca gitmek ve geri dönmek uzun sürdüğünden tahtı boş bırakmak, padişahlar için ciddi bir risk oluşturuyordu.

  5. Olası taht mücadeleleri, düşman saldırıları ve imparatorluğun yönetiminden uzaklaşma ihtimali, padişahların yerinden ayrılmaması gerektiriyordu.

    Olası taht mücadeleleri, düşman saldırıları ve imparatorluğun yönetiminden uzaklaşma ihtimali, padişahların yerinden ayrılmaması gerektiriyordu.

  6. Hacca gitmek yalnızca Osmanlı zamanında değil, ondan önceki Türk devletlerinde de yayın bir uygulama değildi.

    Hacca gitmek yalnızca Osmanlı zamanında değil, ondan önceki Türk devletlerinde de yayın bir uygulama değildi.

  7. Gazneli, Karahanlı, Selçuklu ve Babür hanedanları gibi pek çok Türk devleti yöneticisi, siyasî kaygılar nedeniyle hacca gitmediği biliniyor.

    Gazneli, Karahanlı, Selçuklu ve Babür hanedanları gibi pek çok Türk devleti yöneticisi, siyasî kaygılar nedeniyle hacca gitmediği biliniyor.

  8. HACCA SAÇLARINI GÖNDERİYORLARDI!<br> Padişahlar, yerine vekiller göndererek hac ibadetini dolaylı yollarla temsil etmeye çalıştılar. Hatta padişahların saçları bile bu görevi üstelendiği ortaya çıktı.

    HACCA SAÇLARINI GÖNDERİYORLARDI!
    Padişahlar, yerine vekiller göndererek hac ibadetini dolaylı yollarla temsil etmeye çalıştılar. Hatta padişahların saçları bile bu görevi üstelendiği ortaya çıktı.

  9. Padişahlar, fiziksel olarak hacca gitmeseler de saçlarını berberbaşına özenle kestirip, kesilen saçları gümüş leğenlerde yıkıyorlardı.

    Padişahlar, fiziksel olarak hacca gitmeseler de saçlarını berberbaşına özenle kestirip, kesilen saçları gümüş leğenlerde yıkıyorlardı.

  10. Ardından buhurlarla tütsüleyip mühürlenmiş bir çekmeceye konularak ?surre? adı verilen resmî hac kervanına teslim edilirdi.

    Ardından buhurlarla tütsüleyip mühürlenmiş bir çekmeceye konularak ?surre? adı verilen resmî hac kervanına teslim edilirdi.

  11. Verilen saç emametleri önce Mekke?ye, ardından Medine?ye götürülür ve Hz. Muhammed?in mezarının yakınında bir yere gömülürdü.

    Verilen saç emametleri önce Mekke?ye, ardından Medine?ye götürülür ve Hz. Muhammed?in mezarının yakınında bir yere gömülürdü.

  12. Bu gelenek, padişahların kutsal topraklara olan manevi bağlılıklarını göstermenin sembolik bir yoluydu.

    Bu gelenek, padişahların kutsal topraklara olan manevi bağlılıklarını göstermenin sembolik bir yoluydu.