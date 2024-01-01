Muhteşem Yüzyıl'ın Mihrimah Sultan'ı Yıllar Sonra Ortaya Çıktı!
Kim Milyoner Olmak İster'e katıldı
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Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında bu kez tanıdık bir isim yer aldı. Yarışmaya Muhteşem Yüzyıl'da Mihrimah Sultan'ın çocukluğunu canlandıran Melis Mutluç katıldı. Mutluç'un son hali görenleri şaşırttı.
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Oktay Kaynarca?nın sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının son bölümünde dikkat çeken bir isim vardı.
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Yarışmaya Muhteşem Yüzyıl'da Mihrimah Sultan'ın çocukluğunu canlandıran Melis Mutluç katıldı.Mutluç, Muhteşem Yüzyıl'ın yanı sıra Aramızda Kalsın dizisinde Yaren karakteriyle tam 41 bölüm karşımıza çıkmıştı.
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Yıllar sonra ortaya çıkan Mutluç, şimdi 21 yaşında. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 3. sınıf öğrencisi olan Mutluç,Kim Milyoner Olmak İster'de 300 bin TL'lik tarih sorusunda çekilerek 200 bin TL'nin sahibi oldu.