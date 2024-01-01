Sarımsakların İçi Hemen Boşalıyorsa Çözümü Kolay!

5. BAHARATLARLA SAKLAMA YÖNTEMİ

Sarımsakları uzun süre taze tutmak için farklı baharatlarla da saklayabilirsiniz. Sarımsağı, kekik, defne yaprağı ve karabiber gibi doğal baharatlarla birlikte saklamak, hem lezzetini artırır hem de çürümesini engeller. Baharatlar, sarımsağın etrafındaki nemi emer ve doğal bir koruma sağlar. Sarımsakları bir kavanoza yerleştirip, üzerine bu baharatları ekleyerek, serin bir yerde saklayabilirsiniz. Baharatlı sarımsak, özellikle et yemekleri ve kızartmalar için ideal bir lezzet kaynağı olur.