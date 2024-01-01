Safranlı Suyun İçinde Chia Tohumu Bekletince...
Sabahları içince etkisi inanılmaz
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Sabahları sahip olduğunuz alışkanlıklar günün geri kalanını da belirler, o halde neden sağlıklı bir şeyle başlamıyorsunuz? Safranlı suda bekletilmiş chia tohumları vücudunuz için harikalar yaratabilecek bir içecek.
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Chia tohumları zaten besinler ve liflerle dolu bir süper gıda olarak çok iyi biliniyorken, altın baharat safran antioksidanlarla ve ruh halini iyileştirici özelliklerle doludur. Bunları birleştirin ve egzotik ve sağlık artırıcı bir sabah içeceğiniz oluşturabilirsiniz.
İşte chia tohumlarını safranlı suda bekletmenin bazı faydaları
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SİNDİRİM VE BAĞIRSAK SAĞLIĞINA ŞAŞIRTICI BİR DESTEK Chia tohumları çözünür liftir. Islatıldıklarında, sindirimi rahatlatır ve düzenli bağırsak hareketlerini teşvik eder. Safranın karışıma eklenmesi bu faydayı artırır, çünkü safran bağırsaktaki iltihabı azaltma yeteneğiyle bilinir. 2019 tarihli bir çalışma, safranın sindirim sağlığını iyileştirmedeki rolünü vurgulayarak, bu içeceği sindirim sisteminizi uyandırmanın nazik ve etkili bir yolu haline getirir.
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ENERJİ SEVİYENİZİ YÜKSELTİR Sabahları halsiz mi hissediyorsunuz? Bu sağlıklı içecek vücudunuza enerji yükleyebilir. Islatılmış chia tohumları, vücut için bir su deposu oluşturarak ağırlıklarının 12 katına kadar su emebilir.
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Kan dolaşımını ve oksijen iletimini artıran safranla birleştiğinde, bu içecek kafeinsiz doğal bir enerji artışı sağlar. 2023'te yapılan bir çalışma, safranın yorgunluğu azaltabileceğini ve uyanıklığı artırabileceğini, gününüze kolaylıkla başlamanıza yardımcı olabileceğini göstermektedir.
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PARLAK BİR CİLT Mİ İSTİYORSUNUZ? Eğer parlak bir cilt istek listenizdeyse, bu içecek sizin yanınızda. Chia tohumları, serbest radikallerle savaşan ve cilt iltihabını azaltan omega-3 yağ asitleri ve antioksidanlar açısından zengindir. İyi bilinen bir güzellik bileşeni olan safran, cilt tonunu ve dokusunu iyileştirerek bu etkiyi büyük ölçüde değiştirir. 2021'de yayınlanan bir araştırma, safranın aktif bileşiği olan krosinin pigmentasyonu azaltmaya ve cilt elastikiyetini artırmaya yardımcı olduğunu buldu. Bu altın rengi içeceğin bir bardağı, parlak bir cilde sahip olmanızın sırrı olabilir.
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KİLO VERME PLANLARINA FAYDALI BİR KATKI Fazla kilolardan kurtulmaya mu çalışıyorsunuz? Chia tohumları suda genişleyerek daha uzun süre tok hissetmenizi sağlar. Bu, gereksiz atıştırmayı önleyebilir ve porsiyon kontrolüne yardımcı olabilir. Öte yandan safranın, istekleri ve duygusal yemeyi azalttığı gösterilmiştir. Birlikte, iştahınızı kontrol altında tutmak ve kilo hedeflerinizi yolda tutmak için güçlü bir ikili olarak çalışırlar.
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DAHA İYİ BİR RUH HALİ VE ZİHİNSEL BERRAKLIK Safran uzun zamandır doğal bir antidepresan olarak kullanılmaktadır ve modern çalışmalar, ruh halini iyileştirme ve kaygıyı azaltma yeteneğini desteklemektedir. Chia tohumlarıyla birleştirildiğinde -magnezyum açısından zengin, daha iyi zihinsel sağlıkla bağlantılı bir mineral bu içecek zihniniz için bir sabah canlandırıcı olur.
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"Journal of Affective Disorders" dergisinde yayınlanan bir çalışma, safranın stresi azaltma ve genel zihinsel berraklığı artırma üzerindeki olumlu etkilerini doğruladı ve onu yoğun sabahlarınız için mükemmel bir katkı haline getirdi.
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BU İÇECEK NASIL YAPILIR? Bu içeceği yapmak olabildiğince kolaydır. Bir yemek kaşığı chia tohumunu bir bardak suda bir gece bekletin. Sabah bir tutam safran ekleyin ve iyice karıştırın.
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Safranın rengini ve aromasını salması için 5 dakika bekletin. Yavaşça yudumlayın ve faydalarının tadını çıkarın Bu makale sadece genel bilgi verme amacıyla yazılmıştır ve doktor tavsiyesi olarak ele alınmaması gerekir.