Safranlı Suyun İçinde Chia Tohumu Bekletince...

PARLAK BİR CİLT Mİ İSTİYORSUNUZ? Eğer parlak bir cilt istek listenizdeyse, bu içecek sizin yanınızda. Chia tohumları, serbest radikallerle savaşan ve cilt iltihabını azaltan omega-3 yağ asitleri ve antioksidanlar açısından zengindir. İyi bilinen bir güzellik bileşeni olan safran, cilt tonunu ve dokusunu iyileştirerek bu etkiyi büyük ölçüde değiştirir. 2021'de yayınlanan bir araştırma, safranın aktif bileşiği olan krosinin pigmentasyonu azaltmaya ve cilt elastikiyetini artırmaya yardımcı olduğunu buldu. Bu altın rengi içeceğin bir bardağı, parlak bir cilde sahip olmanızın sırrı olabilir.