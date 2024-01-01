Yedikçe Ömürden Götüren Besinler
Canan Karatay kara listesini açıkladı! Yedikçe ömürden götüren sağlıksız besinler
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Prof. Dr. Canan Karatay, beslenme konusunda yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelmeye devam ediyordu. Karatay bu kez sağlıksız besinleri saydığı "kara liste" adında bir yazı yayınladı. Karatay, hazır çorba ve konserve gıdalar gibi işlenmiş ürünlerin sağlığı ciddi şekilde tehdit ettiğini belirterek uyardı.
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Konserve gıdalar, uzun vadede vücutta birikerek toksik etkiler oluşturabileceğini vurgulayan Canan Karatay, bu gıdalarda bulunan katkı maddeleri, şeker, tuz ve doymuş yağ oranlarının vücutta olumsuz etkiler oluşturabileceğini belirtti.
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İŞTE KARATAY'IN ÖNERMEDİĞİ YEDİKÇE ÖMRÜ KISALTAN BESİNLER LİSTESİ:
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İşlenmiş Gıdalar:
İşlenmiş gıdalar, genellikle düşük besin değeri ve yüksek kalorili olurlar. Bu, aşırı kalori alımına yol açabilir ve zamanla obeziteye neden olabilir.
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Hazır Konseve Gıdalar:
Markertlerde satılan hazır konserve gıdalar; genellikle trans yağlar, doymuş yağlar ve yüksek miktarda tuz içerir. Bu, kan basıncını artırabilir, kolesterol seviyelerini yükseltebilir ve kalp hastalıkları riskini artırabilir.
Özellikle domates konservesinin evde yapılamasını öneren Karatay, hazır olarak dışarıdan alınanan konservelerde şeker oranı çok yüksektir ve bu da kan şekerinin hızla yükselmesine neden olabilir. Düzenli olarak aşırı şeker tüketimi, insülin direncine yol açabilir ve zamanla tip 2 diyabet riskini artırabilir.
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Hazır Çorbalar:
Hazır çorbalar pratik olmasıyla herkesin öğün olarak tercih ettiği paketli gıdalar arasında.
Birçok hazır çorba markası yüksek miktarda sodyum içerir. Aşırı sodyum tüketimi yüksek tansiyon, kalp hastalıkları ve böbrek problemleri gibi sağlık sorunlarına katkıda bulunabilir.
Hazır çorba genellikle işlenmiş ve katkı maddeleri ile doludur. Bu maddeler genellikle koruyucular, renklendiriciler, tatlandırıcılar ve yapay aroma içerebilir. Aşırı tüketimi sindirim sorunlarına, alerjilere ve diğer sağlık sorunlarına neden olabilir.