Araç Satışında Yeni Dönem

İkinci el otomobil satışlarında yeni dönem başlıyor. Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile İkinci el otomobil alım satımlarına sigorta zorunluluğu geldi. Karara göre tescil edilmiş araçların her çeşit satış ve devirleri, aracı satış veya devir yoluyla alacak kişi adına satış ve devir tarihi itibarıyla geçerli olmak üzere zorunlu mali sorumluluk sigortasının bulunduğunun tespit edilmesi halinde noterler tarafından yapılacak.