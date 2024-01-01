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Araç Satışında Yeni Dönem

Sigorta yaptırmayan trafiğe çıkamayacak

  1. İkinci el otomobil satışlarında yeni dönem başlıyor. Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile İkinci el otomobil alım satımlarına sigorta zorunluluğu geldi. Karara göre tescil edilmiş araçların her çeşit satış ve devirleri, aracı satış veya devir yoluyla alacak kişi adına satış ve devir tarihi itibarıyla geçerli olmak üzere zorunlu mali sorumluluk sigortasının bulunduğunun tespit edilmesi halinde noterler tarafından yapılacak.

    İkinci el otomobil satışlarında yeni dönem başlıyor. Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile İkinci el otomobil alım satımlarına sigorta zorunluluğu geldi. Karara göre tescil edilmiş araçların her çeşit satış ve devirleri, aracı satış veya devir yoluyla alacak kişi adına satış ve devir tarihi itibarıyla geçerli olmak üzere zorunlu mali sorumluluk sigortasının bulunduğunun tespit edilmesi halinde noterler tarafından yapılacak.

  2. Aracı devralan kişinin sigortasının olmaması halinde devir işlemi gerçekleşmeyecek. Noterler tarafından yapılmayan her çeşit satış ve devir işlemleri geçersiz sayılacak. Trafikten çekilmiş veya çekilecek araçlar bu uygulamadan hariç tutulacak. Sektör yetkilileri, söz konusu karar ile trafikte sigortasız araç kullanımının azalacağını belirtti.

    Aracı devralan kişinin sigortasının olmaması halinde devir işlemi gerçekleşmeyecek. Noterler tarafından yapılmayan her çeşit satış ve devir işlemleri geçersiz sayılacak. Trafikten çekilmiş veya çekilecek araçlar bu uygulamadan hariç tutulacak. Sektör yetkilileri, söz konusu karar ile trafikte sigortasız araç kullanımının azalacağını belirtti.

  3. 15 GÜNLÜK SÜRE İPTAL EDİLMİŞTİ Öte yandan trafik sigortasına ilişkin karar yarın itibarıyla uygulamaya girecekti. Anayasa Mahkemesi kararı doğrultusunda araç satıldıktan sonraki 15 gün içinde sigorta poliçesi yaptırma imkanı sona erecekti. Uygulama ile trafik sigortasının araç satışının gerçekleştiği gün yapılması zorunlu olacaktı.

    15 GÜNLÜK SÜRE İPTAL EDİLMİŞTİ Öte yandan trafik sigortasına ilişkin karar yarın itibarıyla uygulamaya girecekti. Anayasa Mahkemesi kararı doğrultusunda araç satıldıktan sonraki 15 gün içinde sigorta poliçesi yaptırma imkanı sona erecekti. Uygulama ile trafik sigortasının araç satışının gerçekleştiği gün yapılması zorunlu olacaktı.

  4. 15 GÜNLÜK SÜREDE YAŞANAN KAZALAR SORUN YARATIYORDU Trafik sigortasında 15 günlük sürede yaşanan kazalar sorun yaratıyordu. Anayasa Mahkemesi, "Sigortalı aracı işletenlerin değişmesi halinde, devreden kişi 15 gün içinde sigortacıya durumu bildirmek zorundadır." maddesini iptal etmişti. Yüksek Mahkeme'nin iptal kararında, araç satışının ardından önceki sahibinin araç üzerindeki fiili ve hukuki hakimiyetinin sona erdiği, eski araç sahibinin yeni araç sahibi üzerinde herhangi bir denetim ve gözetim sorumluluğunun da bulunmadığı ifade edildi.

    15 GÜNLÜK SÜREDE YAŞANAN KAZALAR SORUN YARATIYORDU Trafik sigortasında 15 günlük sürede yaşanan kazalar sorun yaratıyordu. Anayasa Mahkemesi, "Sigortalı aracı işletenlerin değişmesi halinde, devreden kişi 15 gün içinde sigortacıya durumu bildirmek zorundadır." maddesini iptal etmişti. Yüksek Mahkeme'nin iptal kararında, araç satışının ardından önceki sahibinin araç üzerindeki fiili ve hukuki hakimiyetinin sona erdiği, eski araç sahibinin yeni araç sahibi üzerinde herhangi bir denetim ve gözetim sorumluluğunun da bulunmadığı ifade edildi.

  5. Aracın yeni sahibinin, belirtilen 15 günlük sürede üçüncü kişilere zarar vermesi halinde, bundan aracın eski sahibinin sorumlu tutulabileceği aktarılan kararda, bunun "oldukça ağır bir müdahale" niteliği taşıdığı kaydedildi. İlgili madde 5 Mart'ta Resmi Gazete'de yayımlanmış, iptal hükmünün 9 ay sonra yürürlüğe girmesini kararlaştırılmıştı.

    Aracın yeni sahibinin, belirtilen 15 günlük sürede üçüncü kişilere zarar vermesi halinde, bundan aracın eski sahibinin sorumlu tutulabileceği aktarılan kararda, bunun "oldukça ağır bir müdahale" niteliği taşıdığı kaydedildi. İlgili madde 5 Mart'ta Resmi Gazete'de yayımlanmış, iptal hükmünün 9 ay sonra yürürlüğe girmesini kararlaştırılmıştı.