Buzdolabına Tuz Dökünce Bakın Ne Oluyor?
Bu etkisini çok az kişi biliyordu
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Buzdolabındaki nem oranının yüksek olması, gıdaların daha hızlı bir şekilde bozulmasına yol açabilir. Özellikle sebze ve meyvelerin ömrünü kısaltan nem sorununu ortadan kaldırmak için buzdolabına bir miktar tuz koyabilirsiniz.
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Nem emici özelliğiyle dikkat çeken muz, nemi hapsederek gıdaların erken bozulmasının önüne geçebilir. Bir kase içerisine eklediğiniz tuzu, buzdolabının herhangi bir yerine koyabilirsiniz. Tuzu, birkaç haftada bir yenileyerek etkisini artırabilirsiniz.
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Tuz, yalnızca gıdaların bozulmasını önlemez, aynı zamanda buzdolabındaki istenmeyen kokuları da belirgin oranda azaltabilir.
Buzdolabındaki koku sorunundan kurtulmak için yararlanabileceğiniz başka yöntemler de vardır.
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ELMA SİRKESİ
Buzdolabında oluşabilecek kötü kokuları önlemek için bir bardak su ile elma sirkesini karıştırabilirsiniz. Elde ettiğiniz karışımı buzdolabınıza yerleştirerek, hem kötü kokuları hem de bakterileri azaltabilirsiniz.
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KABARTMA TOZU
Geniş bir tabak veya tepsiye kabartma tozunu dökün ve birkaç gün boyunca dolapta tutun. Buzdolabı kokusu gidene kadar bu işlemi uygulayabilirsiniz.
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MANGAL KÖMÜRÜ
Buzdolabındaki kötü kokulardan kurtulmak için, buzdolabını boşaltarak bir kap içerisine mangal kömürü koyabilirsiniz.
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Süt, kötü kokuyu çekme özelliğine sahiptir. Buzdolabında ağzı açık şekilde bırakılan bir miktar süt, istenmeyen kokuları önleyebilir.
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Demlenmiş çay posasını süzün ve akıtmayacak bir kaba koyun. Hazırladığınız bu kaseyi buzdolabının rafına yerleştirin. Bu yöntem, buzdolabındaki kokuların azalmasına yardımcı olabilir.