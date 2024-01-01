Bolluk Sürüyor: 3 Tanesi 100 Lira!

Olumsuz hava koşullarından dolayı balığın sıklıkla yer değiştirdiğini anlatan Aksu, ?Şu anda balık bir Sinop?ta bir Doğu Karadeniz?de bir boğazda gözüküyor. O da hava şartlarından kaynaklı. Geçtiğimiz günlerde balık Zonguldak açıklarındaydı, şimdi Adapazarı açıklarında. Bu hava şartlarına göre dönem dönem değişecek. Bundan sonra hamsi avcılığı yavaşlayacak, 1 ay sonra hamsi biter. Peşine çinekop, istavrit, mezgit balıkları tezgahlarda yerini almaya başlar? diye konuştu.