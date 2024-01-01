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Bolluk Sürüyor: 3 Tanesi 100 Lira!

"Vatandaş ucuz balık yemeye devam edecek"

  1. Ülke genelinde 1 Eylül itibarıyla sona eren denizlerde ağ ile av yasağının ardından balıkçılar, bol bir sezon umuduyla denize açıldı.

    Ülke genelinde 1 Eylül itibarıyla sona eren denizlerde ağ ile av yasağının ardından balıkçılar, bol bir sezon umuduyla denize açıldı.

  2. Karadeniz?de yaşanan bollukla birlikte palamut fiyatları, tezgahlarda 3 tanesi 100 liraya kadar düştüğü dönemleri gördü. Palamut avcılığı sona ererken, hamsi avı da balıkçıların yüzünü güldürdü. Zonguldak?ta bolca avlanan hamsi, kilosu 75 liraya tezgahlarda yerini aldı.

    Karadeniz?de yaşanan bollukla birlikte palamut fiyatları, tezgahlarda 3 tanesi 100 liraya kadar düştüğü dönemleri gördü. Palamut avcılığı sona ererken, hamsi avı da balıkçıların yüzünü güldürdü. Zonguldak?ta bolca avlanan hamsi, kilosu 75 liraya tezgahlarda yerini aldı.

  3. Küçük balıklarda kota uygulamasının geleneksel balıkçılığa katkı sağladığını söyleyen Kilimli Su Ürünleri Kooperatifi Müdürü Bülent Aksu, ?Sezon içinde hamsi avcılığı devam ediyor. Geleneksel avcılığı arttırmak için hamside bir kota uygulaması başladı. Tekne boyuna, ağ yapısına göre balıkçılara kotalar verildi. Bu kotaları tarım müdürlükleri denetliyor. Karaya Ereğli, Kozlu ve Kilimli limanlarından çıkıyor. Sezon başında vatandaş ucuz balık yiyecek demiştik. Evet, palamut ucuz yendi, hamsi de aynı şekilde tezgahlarda 75-100 lira arasında devam ediyor. Sürdürülebilir balıkçılık kota uygulamasıyla devam ediyor. Vatandaş ucuz balık yemeye devam edecek? dedi.

    Küçük balıklarda kota uygulamasının geleneksel balıkçılığa katkı sağladığını söyleyen Kilimli Su Ürünleri Kooperatifi Müdürü Bülent Aksu, ?Sezon içinde hamsi avcılığı devam ediyor. Geleneksel avcılığı arttırmak için hamside bir kota uygulaması başladı. Tekne boyuna, ağ yapısına göre balıkçılara kotalar verildi. Bu kotaları tarım müdürlükleri denetliyor. Karaya Ereğli, Kozlu ve Kilimli limanlarından çıkıyor. Sezon başında vatandaş ucuz balık yiyecek demiştik. Evet, palamut ucuz yendi, hamsi de aynı şekilde tezgahlarda 75-100 lira arasında devam ediyor. Sürdürülebilir balıkçılık kota uygulamasıyla devam ediyor. Vatandaş ucuz balık yemeye devam edecek? dedi.

  4. Olumsuz hava koşullarından dolayı balığın sıklıkla yer değiştirdiğini anlatan Aksu, ?Şu anda balık bir Sinop?ta bir Doğu Karadeniz?de bir boğazda gözüküyor. O da hava şartlarından kaynaklı. Geçtiğimiz günlerde balık Zonguldak açıklarındaydı, şimdi Adapazarı açıklarında. Bu hava şartlarına göre dönem dönem değişecek. Bundan sonra hamsi avcılığı yavaşlayacak, 1 ay sonra hamsi biter. Peşine çinekop, istavrit, mezgit balıkları tezgahlarda yerini almaya başlar? diye konuştu.

    Olumsuz hava koşullarından dolayı balığın sıklıkla yer değiştirdiğini anlatan Aksu, ?Şu anda balık bir Sinop?ta bir Doğu Karadeniz?de bir boğazda gözüküyor. O da hava şartlarından kaynaklı. Geçtiğimiz günlerde balık Zonguldak açıklarındaydı, şimdi Adapazarı açıklarında. Bu hava şartlarına göre dönem dönem değişecek. Bundan sonra hamsi avcılığı yavaşlayacak, 1 ay sonra hamsi biter. Peşine çinekop, istavrit, mezgit balıkları tezgahlarda yerini almaya başlar? diye konuştu.

  5. "BU SEZON BALIK BOLLUĞU VAR" Balıklarda bolluk olduğunu söyleyen balıkçı Oktay Ertürk, ?Balıklarda bolluk var gene. İstavrit, hamsi bolluğu var. Fiyatlar bende ucuzdur hep, halka ucuz balık yediriyoruz. Palamudu bol bol, ucuz yedirdik vatandaşa sıra istavrit, hamsi ve mezgitte. Bolluk devam ediyor. Bu sezon balık bolluğu var. Vatandaş yine ucuz balık yiyecek? ifadelerini kullandı.

    "BU SEZON BALIK BOLLUĞU VAR" Balıklarda bolluk olduğunu söyleyen balıkçı Oktay Ertürk, ?Balıklarda bolluk var gene. İstavrit, hamsi bolluğu var. Fiyatlar bende ucuzdur hep, halka ucuz balık yediriyoruz. Palamudu bol bol, ucuz yedirdik vatandaşa sıra istavrit, hamsi ve mezgitte. Bolluk devam ediyor. Bu sezon balık bolluğu var. Vatandaş yine ucuz balık yiyecek? ifadelerini kullandı.