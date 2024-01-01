Migren Ataklarını Tetikleyip Boyun Sertliğine Neden Oluyor
Neredeyse her yemeğin içinde var
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Çin tuzu ile ilgili sağlık endişeleri ilk olarak 1968 yılında ortaya çıktı. Özellikle ABD'de yapılan çalışmalar, MSG olarak da bilinen Çin tuzunun terleme, göğüs ağrısı, boyun sertliği ve diğer bazı yan etkilere neden olabileceğini belirtti.
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Çin tuzu tüketiminin migren ataklarını tetiklediği ve cilt sorunlarına neden olduğu da tahmin ediliyor. Ancak bilim dünyası bu konuda ikiye ayrılmış durumda. Bazı uzmanlar, Çin tuzunun sanıldığı kadar tehlikeli olmadığını savunurken, bazıları ise Çin tuzu tüketiminin insan sağlığı için çeşitli zararları olduğu konusunda oldukça ısrarcı.
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Genellikle Çin, Japonya, Kore, Tayland gibi ülkelerde daha sık kullanılan MSG; noodle, hazır çorba, bulyon, cips, hazır soslar ve dondurulmuş gıdalarda yüksek oranda bulunuyor. Amerika Birleşik Devletleri Gıda ve İlaç Dairesi, Çin tuzunu bir katkı maddesi olarak güvenli buluyor ancak bu konuda yeterince net veriler sunulmuyor.
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MSG, ilk kez 1908 yılında Japon bilim insanı Kikunae Ikeda tarafından keşfedildi. İlk olarak kombu yosunu kullanılarak izole edilen MSG, ticari olarak üretildiği 1909 yılından itibaren, özellikle Japon mutfağında yaygın olarak kullanılmaya başlandı.
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MSG zamanla dünya çapında popülerlik kazandı ve Çin mutfağında da yer edindi, bu yüzden halk arasında "Çin tuzu" olarak bilinir.
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Çin tuzuna alternatif olarak hidrolize etilmiş bitkisel proteinler önerilebilir. Bu maddeler de yemeklere umami tadı katar. Domates, peynir, soya sosu ve bazı mantar türleri doğal umami kaynaklarıdır ve bu gıdalardan elde edilen lezzet arttırıcılar, MSG yerine kullanılabilir.