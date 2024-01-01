Airfryer'da Kurumuş Yağ Lekesini Kalıp Gibi Çıkartıyor!

PTT'den 'HGS hacklendi' iddialarına açıklama
PTT'den 'HGS hacklendi' iddialarına açıklama
Faizsiz ve Taksitli 75.000 TL Nakit!
Faizsiz ve Taksitli 75.000 TL Nakit!
Sponsorlu İçerik
Bakan Fidan: İsrail, Suriye'nin toprak bütünlüğünü hedef alıyor
Bakan Fidan: İsrail, Suriye'nin toprak bütünlüğünü hedef alıyor
Deprem bölgesindeki 5 ilde 'mücbir sebep' hali uzatıldı
Deprem bölgesindeki 5 ilde 'mücbir sebep' hali uzatıldı
Bakanlıktan şiddetle mücadele için 2025 Faaliyet Planı
Bakanlıktan şiddetle mücadele için 2025 Faaliyet Planı
Hakim ve savcılar poliklinik muayenelerinde öncelik sırasına alındı
Hakim ve savcılar poliklinik muayenelerinde öncelik sırasına alındı
Kiralık araç sektörünün suç örgütleriyle başı dertte
Kiralık araç sektörünün suç örgütleriyle başı dertte
Bakan Fidan yanıtladı: Şam'da büyükelçilik açılacak mı?
Bakan Fidan yanıtladı: Şam'da büyükelçilik açılacak mı?
HAK-İŞ Başkanı Arslan: Komisyon daha kapsayıcı bir yapıya kavuşmalı
HAK-İŞ Başkanı Arslan: Komisyon daha kapsayıcı bir yapıya kavuşmalı
Komisyonun ikinci toplantı tarihi belli oldu
Komisyonun ikinci toplantı tarihi belli oldu
Uzmanı açıkladı: Yurt genelinde hava sıcaklıkları düşecek
Uzmanı açıkladı: Yurt genelinde hava sıcaklıkları düşecek
Erdoğan'dan asgari ücret, memur ve emekli zammı açıklaması
Erdoğan'dan asgari ücret, memur ve emekli zammı açıklaması
Bakan Işıkhan'dan ilk toplantı öncesi 'asgari ücret' açıklaması
Bakan Işıkhan'dan ilk toplantı öncesi 'asgari ücret' açıklaması
Gece ders çalışma alışkanlığı olan öğrenciler dikkat!
Gece ders çalışma alışkanlığı olan öğrenciler dikkat!
Bakan Yumaklı'dan 'Belgrad Ormanı' iddialarına yanıt
Bakan Yumaklı'dan 'Belgrad Ormanı' iddialarına yanıt
'Et fiyatlarında suni artışlar olduğunda müdahale edeceğiz'
'Et fiyatlarında suni artışlar olduğunda müdahale edeceğiz'
Bakan Yerlikaya: Geri dönüşler için Suriyeli STK'larla görüşeceğiz
Bakan Yerlikaya: Geri dönüşler için Suriyeli STK'larla görüşeceğiz
Türkiye'deki Suriyeliler ülkelerine dönüyor
Türkiye'deki Suriyeliler ülkelerine dönüyor
Memurlara finansal okuryazarlık zorunluluğu geliyor
Memurlara finansal okuryazarlık zorunluluğu geliyor
'Nüfus Politikaları Kurulu oluşturulacak'
'Nüfus Politikaları Kurulu oluşturulacak'
Kasım ayında en çok tercih edilen otomobiller belli oldu
Kasım ayında en çok tercih edilen otomobiller belli oldu
Adalet Bakanı Tunç'tan DEM Parti'nin 'İmralı başvurusuna' cevap
Adalet Bakanı Tunç'tan DEM Parti'nin 'İmralı başvurusuna' cevap
Ehliyet alımı yaş sınırında önemli değişiklik
Ehliyet alımı yaş sınırında önemli değişiklik
TÜİK Başkanı'nın profesör kardeşi gözaltında
TÜİK Başkanı'nın profesör kardeşi gözaltında
Ekim ayı işsizlik rakamı açıklandı
Ekim ayı işsizlik rakamı açıklandı
Van'da zincirleme kaza: 50 araç birbirine girdi, 1 ölü, 51 kişi yaralandı
Van'da zincirleme kaza: 50 araç birbirine girdi, 1 ölü, 51 kişi yaralandı
3 kurum toplamda 291 personel alacak
3 kurum toplamda 291 personel alacak
2010 KPSS'deki usulsüzlüklere ilişkin: 3 ByLock'çu için gözaltı
2010 KPSS'deki usulsüzlüklere ilişkin: 3 ByLock'çu için gözaltı
Sağlık Bakanlığı'nda yeni alım yok!
Sağlık Bakanlığı'nda yeni alım yok!
TÜBİTAK 42 personel alımı yapacak
TÜBİTAK 42 personel alımı yapacak

Airfryer'da Kurumuş Yağ Lekesini Kalıp Gibi Çıkartıyor!

Sadece bir kaşık yeterli... Kokudan, kirden eser kalmıyor

  1. Piyasadaki airfryer modelleri, farklı markaların tasarım özelliklerine bağlı olarak değişiklik gösterir. Cihazınızı temizlerken, üretici tarafından sağlanan kullanım kılavuzunu takip etmek, en uygun temizlik yöntemlerini uygulamanıza olanak tanır. Temelde, airfryer pişirme sepetleri ve yağ toplama alanları gibi bölümlerin nasıl temizleneceği konusunda genel ipuçları arıyorsanız, bu makalede yer alan önerilerimiz işinize yarayacak. İşte airfryer temizliği hakkında bilmeniz gerekenler!

    Piyasadaki airfryer modelleri, farklı markaların tasarım özelliklerine bağlı olarak değişiklik gösterir. Cihazınızı temizlerken, üretici tarafından sağlanan kullanım kılavuzunu takip etmek, en uygun temizlik yöntemlerini uygulamanıza olanak tanır. Temelde, airfryer pişirme sepetleri ve yağ toplama alanları gibi bölümlerin nasıl temizleneceği konusunda genel ipuçları arıyorsanız, bu makalede yer alan önerilerimiz işinize yarayacak. İşte airfryer temizliği hakkında bilmeniz gerekenler!

  2. Airfryer temizliği için bazı ipuçları şunlardır:<p> Soğumasını Bekleyin: Airfryer'ınızı temizlemeden önce cihazın tamamen soğuduğundan emin olun.

    Airfryer temizliği için bazı ipuçları şunlardır:

    Soğumasını Bekleyin: Airfryer'ınızı temizlemeden önce cihazın tamamen soğuduğundan emin olun.

  3. Çıkarılabilir Parçaları Ayırın: Çıkarılabilir sepeti ve yağ toplama tepsisini ayırarak başlayın. Bu parçalar genellikle bulaşık makinesinde yıkanabilir, ancak elde yıkamak daha nazik bir temizlik sağlar.

    Çıkarılabilir Parçaları Ayırın: Çıkarılabilir sepeti ve yağ toplama tepsisini ayırarak başlayın. Bu parçalar genellikle bulaşık makinesinde yıkanabilir, ancak elde yıkamak daha nazik bir temizlik sağlar.

  4. Sıcak Su ve Bulaşık Deterjanı Kullanın: Çıkarılabilir parçaları sıcak bulaşık deterjanlı karışım suda yıkayın. Yemek artıklarını çıkarmak için bir sünger veya yumuşak fırça kullanabilirsiniz. Çok inatçı yağ ve yemek kalıntıları için, biraz karbonat serpip üzerine sirke dökerek köpürtün ve birkaç dakika bekletin, sonra temizleyin.<p> İç Kısmı Temizleyin: Airfryer'ın iç kısmını nemli bir bezle silin. Eğer yağ kalıntıları varsa, bir miktar bulaşık deterjanı uygulayabilir ve sonra ıslak bir bezle temizleyebilirsiniz.

    Sıcak Su ve Bulaşık Deterjanı Kullanın: Çıkarılabilir parçaları sıcak bulaşık deterjanlı karışım suda yıkayın. Yemek artıklarını çıkarmak için bir sünger veya yumuşak fırça kullanabilirsiniz. Çok inatçı yağ ve yemek kalıntıları için, biraz karbonat serpip üzerine sirke dökerek köpürtün ve birkaç dakika bekletin, sonra temizleyin.

    İç Kısmı Temizleyin: Airfryer'ın iç kısmını nemli bir bezle silin. Eğer yağ kalıntıları varsa, bir miktar bulaşık deterjanı uygulayabilir ve sonra ıslak bir bezle temizleyebilirsiniz.

  5. Isı Haznesini Unutmayın: Airfryer'ın üst kısmındaki ısıtma haznesini dikkatlice temizleyin. Bu bölge yağ ve yemek artıkları açısından yoğun olabilir. Bu kısımları temizlemek için yumuşak bir fırça veya sünger kullanın.<p> Kurulayın ve Yerine Takın: Tüm parçaları iyice kuruladıktan sonra airfryer'ınıza geri takın.

    Isı Haznesini Unutmayın: Airfryer'ın üst kısmındaki ısıtma haznesini dikkatlice temizleyin. Bu bölge yağ ve yemek artıkları açısından yoğun olabilir. Bu kısımları temizlemek için yumuşak bir fırça veya sünger kullanın.

    Kurulayın ve Yerine Takın: Tüm parçaları iyice kuruladıktan sonra airfryer'ınıza geri takın.

  6. Dış Yüzeyi Silin: Airfryer'ın dış yüzeyini, temiz bir bezle nemlendirilmiş biraz deterjanla silin. Son olarak, kuru bir bezle silerek kurulayın.<p> Bu adımlar, airfryer'ınızın daha uzun ömürlü olmasına ve iyi durumda kalmasına yardımcı olacaktır.

    Dış Yüzeyi Silin: Airfryer'ın dış yüzeyini, temiz bir bezle nemlendirilmiş biraz deterjanla silin. Son olarak, kuru bir bezle silerek kurulayın.

    Bu adımlar, airfryer'ınızın daha uzun ömürlü olmasına ve iyi durumda kalmasına yardımcı olacaktır.

  7. Limonlu Su<p> Aynı şekilde iki bardak sıcak suyu airfryer haznesine dökün. Limon dilimlerini hazneye ekleyerek 15 dakika bekletin. Bu yöntem hem yağ lekelerinin kolayca çıkmasını sağlar hem de mis gibi bir koku yayar.

    Limonlu Su

    Aynı şekilde iki bardak sıcak suyu airfryer haznesine dökün. Limon dilimlerini hazneye ekleyerek 15 dakika bekletin. Bu yöntem hem yağ lekelerinin kolayca çıkmasını sağlar hem de mis gibi bir koku yayar.