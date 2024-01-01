Doğanın En Güçlü Magnezyum Kaynağı Buymuş

Darı doğada bulunan en güçlü magnezyum kaynakları arasında yer alır. Darı, besin değeri yüksek olan bir tahıldır ve magnezyum açısından zengin bir kaynaktır. Magnezyum, vücutta enerji üretimi, sinir fonksiyonu ve kasların düzgün çalışması gibi birçok önemli süreçte rol oynar. Ayrıca kemik sağlığını destekler ve kan basıncını düzenlemeye yardımcı olur.

Darı, glütensiz bir tahıl olduğu için glüten intoleransı olanlar için de iyi bir alternatiftir. Magnezyumun yanı sıra B vitaminleri, demir ve çinko gibi diğer besin maddeleri açısından da faydalıdır.